Carlotta Mantovan ha commosso il web con un messaggio unico, dopo tanto tempo condivide una foto con i fan

Si è fatta conoscere a “Miss Italia” per la sua bellezza e intraprendenza. Carlotta Mantovan non sarà arrivata prima al concorso di bellezza, ma è lì che ha incontrato l’uomo della sua vita.

La giornalista e Fabrizio Frizzi hanno formato una delle coppie più belle della televisione e dal loro amore è nata Stella. Qualche anno fa, però, il conduttore è venuto a mancare e la Mantovan ha messo da parte il lavoro per dedicare tutto il suo tempo alla piccola della famiglia.

Carlotta Mantovan, il messaggio emozionante sui social – FOTO

Carlotta Mantovan non è molto attiva sui social e in questi anni ha sempre cercato di mantenere una certa privacy per tutelare la figlia dal gossip e altre voci. Non mancano però foto insieme a Stella, ormai cresciuta e pronta ad intraprendere la sua strada.

Le due trascorrono molto tempo insieme e condividono molti hobby come la passione per il cavallo e lunghe passeggiate al mare.

Ha da poco pubblicato uno scatto dove i fan hanno potuto vedere la figlia in spiaggia con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte. Indossa un paio di leggings e una felpa e sembra stia pensando a qualcosa.

“Verso l’infinito ed oltre, momenti da ricordare”. Ha scritto la mamma sotto al post e qualcuno non ha potuto fare a meno di commentare. La prima ad aver lasciato un messaggio è stata l’ex moglie di Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa che ha affermato: “Che meraviglia, con l’infinito davanti”.

La conduttrice e giornalista è stato il primo grande amore del presentatore di Miss Italia, nonostante la differenza di età i due si sono amati ed hanno vissuto momenti indimenticabili. Ancora oggi, Rita Dalla Chiesa non riesce a non pensare al suo ex, tra loro la stima e l’affetto non sono mai mancati.