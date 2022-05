“Ballando con le Stelle”, finisce male per una ex concorrente: arriva l’addio più doloroso. Fan senza parole

La notizia è stata data per assodata da Dagospia. Lei aveva conquistato lo show ballerino nel 2014 ed oggi è una delle conduttrici più amate di sempre.

La notizia sta rimbalzando su tutti i maggiori giornali di cronaca rosa e probabilmente è arrivata anche alle orecchie di Milly Carlucci che l’aveva scelta come concorrente di “Ballando”. Nel 2014 si era esibita infatti accanto al maestro Stefano De Filippi che le fece ottenere un secondo posto in finale.

Parliamo di Anna Falchi, pseudonimo di Anna Kristiina Palomäki, attrice, conduttrice televisiva, ex modella e produttrice cinematografica italiana con cittadinanza finlandese, che soprattutto negli anni Duemila fa fatto battere il cuore a milioni di italiani.

La conduttrice però è tornata a far parlare di sé per una notizia che Dagospia darebbe come assodata e certa, ma che al momento non è stata confermata dai diretti interessati. Vediamo di che si tratta, in gioco stavolta non la vittoria sul palco ma una sconfitta amorosa cocente.

Anna Falchi è tornata single: finita la love story con Andrea Ruggieri?

La conduttrice de “I Fatti Vostri” sarebbe tornata di nuovo single dopo una relazione molto lunga con l’avvocato e giornalista, oggi anche deputato di Forza Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Meghan e Harry, la decisione è presa: tutto pronto per evitare il peggio

Come anticipato, non ci sono notizie ufficiali in merito alla rottura tra Anna e Andrea Ruggeri ma solo un’indiscrezione di Dagospia che vorrebbe che la showgirl se ne sia tornata a casa dopo un solo anno di convivenza.

Tra i due era scoccato l’amore poco dopo al fine del programma di Rai1 quando degli amici in comune le avevano presentato l’uomo, nipote di Bruno Vespa. Non si conoscono le cause di tale addio, ma forse le enormi divergenze caratteriali tra i due hanno fatto gioco forza per spingere entrambi a prendere questa decisione dolorosa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ilary Blasi, l’attacco clamoroso non le lascia scampo: “questa donna è una buffona”

L’indiscrezione riportata dal giornale, spiega infatti che già da diverso tempo la coppia stava attraversando una bruttissima crisi che nessuno sforzo reciproco è riuscito a sanare in modo efficace. Molti fan di Anna sperano che siano solo pettegolezzi infondati e attendo con ansia una sua risposta sul tema.

SONDAGGIO CARO PREZZI, IL VIDEO