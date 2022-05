Pelle liscia e giovane? Ecco cosa non può mai mancare nella tua beauty routine che è efficace e costa pochissimo

Curare la pelle è una di quelle coccole alle quali non dovremmo mai sottrarci. Mantenerla giovane, liscia ed in salute è uno di quegli impegni che ci regala benessere ma anche bellezza. Ecco perché una buona crema antirughe è quello che non dovrebbe mai mancare nel kit della beauty-routine.

Usarla non significa essere avanti negli anni ma semplicemente aiutare la pelle a prevenire gli inestetismi ed i segni del tempo. Tra le tante che si trovano in commercio certamente quelle che contengono acido ialuronico sono tra le più ricercate.

Questo nutriente, infatti, cura la pelle, mantiene la struttura cellulare e regola l’equilibrio idrico andando a idratare e riempire i primi segni del tempo. Creme di questo tipo, soprattutto dei marchi più blasonati, hanno prezzi molto costosi.

Ci sono però alcuni prodotti molto buoni che, invece, costano meno di 15 euro. Ti sveliamo la lista delle migliori creme antirughe a prezzi super concorrenziali.

Pelle liscia e giovane, la lista delle creme antirughe migliori a meno di 15 euro

Chi lo ha detto che una crema antirughe deve costare per forza tanto? Secondo un’ultima classifica da poco stilata si trovano sul mercato ottimi prodotti che costano meno di 15 euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Talloni screpolati: le cause e i possibili rimedi al fastidioso problema

Non sono certo miracolose, come non lo sono quelle di noti brand, ma se usate con costanza, tutti i giorni per due volte, riescono ad essere efficaci e a restituire ottimi risultati. La pelle è idratata, levigate ed elastica. Quale scegliere allora? Ecco la lista completa:

Skin Labo Crema Attiva all’Acido Ialuronico, nella confezione da 30 ml costa 12 euro;

Crema Attiva all’Acido Ialuronico, nella confezione da 30 ml costa 12 euro; Crema Viso Super Idratante Giorno di Sephora Collection da 50 ml costa 10,99 euro;

da 50 ml costa 10,99 euro; CeraVe Crema Idratante da 454 g costa 14,88 euro ed è adatta anche alle pelli più sensibili;

Crema Idratante da 454 g costa 14,88 euro ed è adatta anche alle pelli più sensibili; L’Erboristica Antietà Globale Crema Viso Giorno, da 50 ml ha un prezzo di listino di 13,99 euro;

Antietà Globale Crema Viso Giorno, da 50 ml ha un prezzo di listino di 13,99 euro; Revitalift Filler, Trattamento Rivolumizzante Profondo Anti-Rughe, da 50 ml è una delle creme più economiche, costa 9,78 euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Smalto adesivo: come avere unghie sempre in ordine in pochi passaggi

Hai segnato tutto? In base a questa lista scegli quella che credi migliore per le tue esigenze e cura la tua pelle con un prodotto buono e che non costa molto.