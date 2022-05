Guendalina Tavassi azzarda una scollatura estrema: il décolleté esplode tra le pieghe dell’abito di paillettes. “Dea” – FOTO

La showgirl ieri è stata ospite con il fidanzato Federico ad un matrimonio e ha sfoggiato un abito meraviglioso firmato Elisabetta Franchi.

“La vera madre natura complimenti molto affascinante e sexy 😍”, “La coppia più bella vi si ama cori ❤️”, “Cuori abbronzati 😍”, “Sei la NUMERO 1. Dea!❤️”.

La community social di Guendalina Tavassi la adora e non passa momento in cui non esprimano un commento positivo nei suoi confronti, soprattutto ora che è tornata dall’Isola dei Famosi e ha ripreso in mano la sua vita accanto al fidanzato Federico Perna.

Ieri la showgirl proprio con il suo amore è stata ospite al matrimonio di una coppia di amici che hanno scelto una location da sogno per la celebrazione e la cena. Guendalina ha scelto di presentarsi con abito seducente in tema con l’evento super elegante, a firma di Elisabetta Franchi, che ha acquistato presso @castellese_conceptstore, come leggiamo nel tag.

Vediamo le foto di ieri, sono davvero ad alta tensione erotica.

Guendalina Tavassi incanta, più bella della sposa fa sognare invitati e fan

Dopo una lampada e trucco e parrucco dall’amico Massimo Polese, make up artist della star, Guendalina è andata alla celebrazione a bordo di una Maserati rosso fiammante guidata dal suo moderno principe azzurro.

Lei ha così scelto di indossare un abito adeguato non solo alla “carrozza”, ma anche alla location fatata degli sposi. Un abito con corpino di paillettes nere con profonda scollatura aperta a fascia sul seno e trasparente sulla schiena solo parzialmente nascosta dalla velina di tulle leggera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Meghan e Harry, la decisione è presa: tutto pronto per evitare il peggio

La gonna beige invece molto ampia ma super svolazzante con due ampi spacchi laterali per mostrare le sue gambe longilinee e toniche.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ilary Blasi, l’attacco clamoroso non le lascia scampo: “questa donna è una buffona”

Impossibile non notarne il fisico asciutto e la curve stratosferiche che con questo abito sono state enfatizzate alla massima potenza. Soprattutto il décolleté che strabordava sorretto a fatica dalle fasce dell’abito con focus sul suo cuore stilizzato che campeggia sullo sterno e ogni volta fa volare i fan di emozione pura.

SONDAGGIO CARO PREZZI, IL VIDEO