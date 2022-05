Lidl, è corsa al supermercato. Tutti vogliono il nuovo prodotto: va a ruba

Lidl. La catena di supermercati tedesca aggiorna costantemente sui social il ventaglio dei prodotti dispobili all’acquisto. Non solo cibo, approfittate del momento

Lidl è una catena di discount internazionale tedesca che vanta oltre 11mila punti vendita sparsi sia in Europa che negli Stati Uniti. Ha sede a Neckarsulm, nel Baden-Württemberg, e appartiene al Gruppo Schwarz.

É presente sul territorio italiano da trent’anni (traguardo raggiunto proprio nel 2022) e, al momento, conta circa 700 negozi nel nostro Paese con un ammontare di 20mila dipendenti che vi lavorano.

Lidl, non solo cibo. L’allettante proposta per le clienti in vista dell’afosa estate

Fare la spesa non significa unicamente uscire per andare a comprare quel che serve per nutrirsi e basta. A volte può essere un momento piacevole e rilassante, girovagando tra i vari corridoi del supermercato per scovare oggetti vari, accessori e prodotti particolari che nemmeno noi stessi sapevamo di volere.

Se cercate anche questo in un punto vendita della grande distribuzione organizzata, Lidl è il marchio che fa per voi.

La catena tedesca, infatti, è famosa per offrire non solo una vasta scelta di alimenti, ma anche una sezione dedicata alla casa, agli elettrodomestici, alla cura della persona, ai giochi per i più piccoli e all’abbigliamento per tutti i generi e per tutte le età.

Basta dare un semplice sguardo alle ultime proposte pubblicate sul profilo ufficiale Instagram di Lidl per rendersene conto (seguito al momento da oltre 831mila follower). Tra gli scaffali per ora è possibile trovare, ad esempio, la nuova jumpsuit corta da donna con delicate stampe floreali (firma Esmara). Ottima per stare fresca, molto comoda nelle afose giornate estive a cui andremo presto incontro.

Perché non approfittarne? Affrettatevi, andranno a ruba così come lo stiloso telo da mare giallo e blu a marchio Lidl che ricorda i colori del logo del supermercato e della essenziale e confortevole collezione di biancheria intima.