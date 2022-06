Avanti un altro!, Bonolis e l’astio inaspettato con il concorrente: motivo clamoroso

Avanti un altro!, tra Paolo Bonolis e il concorrente Simone si è creato un attrito inaspettato: la ragione di quanto accaduto è sconvolgente

La modalità di conduzione di Paolo Bonolis è ormai nota alla stragrande maggioranza dei telespettatori italiani. Il presentatore, attualmente al timone di “Avanti un altro!”, non manca di ironizzare e di prendere in giro i concorrenti che, di puntata in puntata, si avvicendano all’interno dello studio del programma.

È accaduto anche durante l’appuntamento di oggi, mercoledì 1 giugno, con il primo concorrente di giornata. Il giovanissimo Simone, 18enne, si è presentato al conduttore con grande entusiasmo, catturando fin da subito le sue attenzioni.

Una frase del partecipante, tuttavia, è parsa letteralmente gelare Paolo Bonolis, che da quel momento in poi ha iniziato a trattare il suo interlocutore con sufficienza. Il motivo alla base dell’astio venutosi a creare tra i due è davvero impensabile e vi lascerà di stucco!

Avanti un altro!, Paolo Bonolis e l’astio inaspettato con il concorrente: motivo clamoroso

Come in ogni puntata di “Avanti un altro!”, prima ancora di dare il via alla gara dei concorrenti, Paolo Bonolis ha accolto in studio Miss Claudia e le sue “legioni”. L’ingresso della Ruggeri, ovviamente, non poteva che essere accompagnato da una vera e propria ovazione da parte del pubblico.

In seguito, l’esilarante conduttore si è concentrato sul primo concorrente di giornata, il giovanissimo Simone. La passione del partecipante per l’agricoltura ed il suo atteggiamento disinvolto hanno fin da subito catturato l’attenzione di Bonolis, che sembrava averlo preso in simpatia.

Tuttavia, con il proseguo della presentazione, Simone ha commesso un clamoroso “scivolone” che gli ha immediatamente fatto piovere addosso l’astio del conduttore. “Guardo molte partire, tifo Roma e Ascoli” ha sentenziato il concorrente, inconsapevole della viscerale passione che il presentatore di Canale Cinque nutre per l’Inter.

Da quel momento in avanti, Bonolis non si è lasciato scappare l’occasione per “torturare” il concorrente, a cui non mancava di rispondere con battutine dense di sarcasmo. A quanto sembra, in materia di calcio il conduttore non vuole proprio sentir ragioni.

