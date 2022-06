Carlotta Mantovan, il riferimento esplicito a Fabrizio Frizzi nella FOTO più dolce. Poi il commento improvviso

Carlotta Mantovan. La vedova di Fabrizio Frizzi è una donna forte che cresce in armonia la piccola Stella, figlia avuta dal compianto presentatore di Rai Uno. Un’immagine sul web intenerisce il pubblico

Ci sono personaggi pubblici che con la loro grazia, eleganza, simpatia ed educazione riescono a entrare stabilmente nel cuore delle persone come fossero dei membri della famiglia, seppur lontani e distaccati da un freddo schermo televisivo.

É quanto avvenuto, ad esempio, nel caso di Fabrizio Frizzi. Il noto presentatore RAI ha sempre portato avanti progetti di spessore, programmi intrattenitivi e allegri, impreziositi dalla sua professionalità impeccabile. Per questo motivo, la sua scomparsa avvenuta prematuramente nel 2018 a causa di un’emorragia cerebrale ha scosso tutti quanti; ancora oggi è difficile farsene una ragione e credere che la sua morte sia un fatto realmente accaduto.

Carlotta Mantovan: la moglie di Fabrizio Frizzi pubblica su Instagram uno scatto tenerissimo

Carlotta Mantovan è la vedova di Fabrizio Frizzi. I due si sono conosciuti in occasione della durante la 62esima edizione del concorso di “Miss Italia”. Un colpo di fulmine che li ha portati all’altare qualche anno dopo (nell’ottobre 2014) e che ha regalato ad entrambi la gioia di diventare genitori della piccola Stella (nata il 3 maggio 2013).

L’ex modella e giornalista sta crescendo la bambina da sola. Ha scelto di risiedere in Francia, lontana dal clamore e dalla curiosità dei paparazzi del nostro paese. La Mantovan è una mamma attenta a proteggere la privacy della piccola. Sovente pubblica alcune immagini che la ritraggono su Instagram, condividendo la passione comune per l’equitazione, tuttavia non inquadra mai direttamente il suo volto.

L’ultima foto rilasciata sulla piattaforma social, infatti, mostra la bambina di spalle mentre bagna i piedi davanti all’immensità di un mare cristallino. Tra gli hashtag utilizzati, Carlotta Mantovan scrive: #versolinfinitoeoltre. I fan più affezionati non possono non scorgere un chiaro riferimento a Fabrizio Frizzi. Il presentatore è stato lo storico doppiatore di Woody, personaggio del film d’animazione “Toy Story”. “Verso l’infinito e oltre” è una frase ricorrente, diventata tormentone, del fortunato film targato Disney Pixar.

Tra i vari commenti dei fan ne spicca uno dolcissimo e con un significato più profondo degli altri. Appartiene a Rita Dalla Chiesa, prima moglie di Frizzi, con la quale i rapporti sono sempre stati distesi e di puro affetto. “Che meraviglia, Carlotta, con l’infinito davanti…” – scrive la famosa conduttrice televisiva, confondendo simpaticamente i nomi della madre e della figlia.

Spesso la stampa ha contrapposto le figure di queste due donne importanti nella vita di Fabrizio Frizzi ma, a quanto pare, tra di loro vige il massimo rispetto e sostegno reciproco.