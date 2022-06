Un addio struggente coglie impreparata l’amata Selvaggia Lucarelli. I messaggi dei suoi colleghi per sostenerla giungeranno a migliaia.

La voce che anima con sentimento da ben due annualità “Le Mattine Di Radio Capital” è stata colta da un dolore improvviso in queste ultime ore. La conduttrice, giornalista e quotata opinionista del piccolo schermo, Selvaggia Lucarelli, non ha poi esitato a rivolgere anche in quest’occasione le sue parole colme di emozione ai suoi ascoltatori.

La nata sotto il segno del Leone si è contraddistinta per la sua professionalità e il suo alto grado di coinvolgimento sin dal suo esordio agli inizi degli anni ’90. Dopo una lunga gavetta a teatro, dimostrando già pienamente il suo affiatamento per quel mondo di finzione, che però nulla ha a che vedere con la falsità, l’ex giurata di “Ballando Con Le Stelle” ha vibrato nei primi anni del suo percorso nell’avanspettacolo sulle corde fondanti di Luigi Pirandello, in “Pensaci Giacomino”, e talvolta all’unisono altrettanto brillantemente su quelle più contemporanee di Max Giusti, nello spettacolo di “Come un pesce fuor d’acqua”.

“Un dolore atroce” Selvaggia Lucarelli l’addio inatteso: travolta dai messaggi di sostegno

Nella giornata di ieri, 31 maggio 2022, la giornalista di origini laziali, assai cara alle coste della regione centrale della penisola, ha dovuto dire addio al suo dolce cagnolino Godzilla.

La commovente dedica è apparsa sui social in parallelo all’accaduto. E ha visto immediatamente di risposta un’importante carica d’empatia. Da parte di moltissimi dei suoi colleghi nel mondo dello spettacolo.

Dalle conduttrici Antonella Clerici ed Elena Santarelli. Alla showgirl Justine Mattera. Fino all’intervento accorato dell’attrice recentemente premiata alla carriera durante i “David di Donatello”, Sabrina Ferilli. In queste ore ciascuna di esse ha contribuito al suo ultimo post su Instagram con una serie di messaggi di solidarietà a riguardo della scomparsa del vivace esemplare.

Lo stesso amico e collega Piero Piazzi ha desiderato intervenire, definendo l’addio a Godzilla come “un dolore atroce” che anch’esso spiega di conoscere “molto bene“. “Sarai in ogni paperella […] nelle cose che ti piacevano e nelle cose che hai rincorso, nei piccioni, negli uccellini, nelle libellule dell’ultima estate insieme“, ha scritto in didascalia la giornalista.

“Ti abbiamo chiamato Godzilla per scherzo“, ha poi raccontato sul finale l’ex opinionista de “L’Isola Dei Famosi”. “E invece, alla fine, sei stato degno del tuo nome fino all’ultimo. Sei stato l’eroe del mio bambino, la creatura preferita di Lorenzo“.

