Elodie si lascia andare e su Instagram racconta tutto: le parole più dolci unite agli scatti di un momento intenso e speciale

Tempo di esibizioni e concerti anche per Elodie. La cantante che spopola con “Bagno a mezzanotte” non sbaglia un colpo e hit dopo hit colleziona un successo dietro l’altro, con look che sono sempre pronti a rivoluzionare il suo aspetto.

Proprio Elodie è stata tra gli ospiti che hanno chiuso la stagione di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio incantando il pubblico a casa con un total look nero da capogiro. Mega zeppe e abito con spacco vertiginoso che ha mostrato le sue gambe favolose.

Per lei il prossimo impegno è al Roma Pride, evento del quale sarà madrina e presto sarà tempo anche del singolo estivo, “Tribale”. Gli appuntamenti per lei dunque non mancano e proprio in uno di questi si è dichiarata. L’emozione ha avuto la meglio.

Elodie e la dedica a LEI: ecco le sue parole

Tanta emozione e commozione sul placo dell’Arena di Verona. Le protagoniste sono Elodie ed Elisa che oltre che con la loro voce hanno incantato gli spettatori con una parentesi molto intesa.

L’ex allieva di “Amici” è stata ospite della collega e amica che si è esibita sul prestigioso palco per un suo concerto. Insieme hanno cantato “Vertigine”, il brano di Elodie del 2021 scritto per lei proprio da Elisa con Dardust e Davide Petrella.

Elodie ha cercato di trattenere le lacrime, al primo colpo ci è riuscita ma in seconda battuta la commozione ha avuto la meglio. Le due artiste si sono abbracciate e si sono lasciate andare coinvolgendo il pubblico che ha regalato loro un lungo applauso.

Proprio questi momenti Elodie li ha condivisi su Instagram con una bella dedica ad Elisa: “Ieri sera per me è stato un momento molto importante – ha subito puntualizzato l’artista – Questa donna non è solo parte della mia musica ma è soprattutto parte della mia vita. Mi ritengo fortunata ad averla incontrata e a condividere, perché di questo si tratta quando si fa musica: stare insieme”.

Parole dolci e sincere quelle di Elodie che ha ringraziato pubblicamente Elisa allegando alla sua dedica alcuni scatti di una serata indimenticabile.