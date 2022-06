Ilary Blasi e lo “screzio” con gli autori de l’Isola: “Mi sgridano perché…”

Ilary Blasi, nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha svelato un po’ di retroscena sulla sua Isola dei Famosi

Ilary Blasi è, senza ombra di dubbio, la presentatrice televisiva più amata del momento. Certamente non avrebbe mai pensato di riuscire a fare questo agli esordi della sua carriera, quando era soltanto una ragazzina con tanti sogni ma anche la paura di non farcela. Eppure, la sua simpatia e il suo talento sono riusciti a portarla davvero molto lontano.

Di certo non dimenticheremo mai le edizioni del Grande Fratello Vip condotte da lei, dove con la sua spontaneità è riuscita a conquistare i telespettatori italiani. Forse proprio per questo è stata scelta per condurre l’Isola dei Famosi lo scorso anno e, considerato il successo ottenuto, Ilary è stata promossa anche quest’anno con una edizione tutta nuova.

Ilary Blasi parla degli autori de l’Isola dei Famosi: “A volte mi sgridano”

Questa edizione che sta andando in onda sta riscuotendo un incredibile successo, infatti è stata prolungata di un mese e mezzo e sarà l’edizione più lunga della storia del programma. Il cast sta conquistando tutti ma anche i presenti in studio: Ilary conduce al fianco di due opinionisti d’eccezione, Vladmir Luxuria e Nicola Savino.

Nel corso di una lunga intervista che ha rilasciato a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, Ilary si è lasciata andare ad alcuni racconti sui retroscena dell’Isola. “A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: ‘Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova’”.