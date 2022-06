Jennifer Lopez ha attivato la modalità estiva e sfoggia un look strepitoso per l’occasione, l’avete già vista? Che spettacolo

La star di Hollywood non passa mai inosservata, d’altronde è impossibile se sfoggia tutta la sua bellezza in un modo unico e irresistibile. Jennifer Lopez è un concentrato di energia, solarità e sensualità che da anni la rendono inimitabile e strepitosa.

Da qualche mese ha ritrovato il grande amore della sua vita Ben Affleck e i due sembrano molto innamorati. I fan non vedono l’ora di vederli all’altare, ma quando avverrà il lieto evento?

Jennifer Lopez prima del sì, le FOTO in bikini

Tanti anni fa si erano lasciati a pochi mesi dal matrimonio, oggi Jennifer Lopez e Ben Affleck sembrano due adolescenti innamorati per la prima volta e sembrano convinti di voler passare insieme il resto della loro vita.

Così dopo tanto tempo, riprendono la loro storia proprio dal punto in cui l’avevano chiusa, mancherebbe soltanto l’annuncio della data delle nozze che tarderebbe ad arrivare.

Secondo alcune indiscrezioni la star di Hollywood vorrebbe accelerare i tempi, mentre il suo collega e fidanzato non avrebbe alcuna fretta.

Nell’attesa, Jennifer Lopez si gode l’estate appena iniziata e sui social pubblica la prima foto in bikini che lascia tutti senza parole. Bellezza e fascino sempre presenti, ha più di cinquant’anni ma fa invidia alle ventenni che la reputano un idolo.

“Modalità estate: attivata” ha scritto sotto al post che ha già fatto il giro del web. I capelli sono sciolti, il costume è nero e sopra indossa un prendisole a fantasia. A farle compagnia c’è la mascotte della famiglia, il piccolo cagnolino che la accompagna ovunque.

“La meraviglia in una sola foto”, qualcuno ha commentato e poi ancora “La regina”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei la mia più grande ispirazione, ti ammiro tanto”. Passano gli anni ma la Lopez non molla, anzi ogni giorno si fa sempre più bella. Per lei l’età è soltanto un numero.