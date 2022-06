Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: che feeling! Lo fanno davanti a tutti e conquistano i fan

Raoul Bova. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 31 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 31 Maggio, sono andate in onda su Rai Uno le tre puntate conclusive dell’acclamata serie “La fortuna” diretta da Alejandro Amenábar con Stanley Tucci, Alvaro Mel e Ana Polvorosa. Su Rai Due è stato trasmesso il docu-reality “Boss in incognito 2022” con Max Giusti. Su Rai Tre abbiamo visto “Cartabianca“: l’attualità e la cronaca raccontate da Bianca Berlinguer.

Canale 5 ha proposto il terzo episodio della prima stagione della serie Su “Giustizia per tutti” con la coppia formata dagli attori Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Italia 1 ha mandato in onda il film thriller del 2015 “Extraction” con Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Summer Altice, Dan Bilzerian, Steve Coulter, Lydia Hull, Nikki BreAnne Wells e Joshua Mikel. Su Rete Quattro continua l’appuntamento con i grandi film cult del passato. Stavolta è toccato a “Don Camillo Monsignore… ma non troppo” del 1961 con Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Valeria Ciangottini.

Raoul Bova. Ascolti tv di giorno 31 Maggio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Conclusa la sua esperienza su Rai Uno con la tredicesima stagione di “Don Matteo”, Raoul Bova continua il suo periodo fortunato. Questa volta ci spostiamo su Canale 5. La serie “Giustizia per tutti” in compagnia della sua compagna di vita (Rocío Muñoz Morales) è stata vista da ben 2.748.000 spettatori pari al 16.1% di share.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Petali ovunque”: Ida Platano prende una decisione che le cambia la vita

Al secondo posto Rai Uno con le puntate conclusive della serie “La Fortuna” che ha raccolto davanti agli schermi 1.617.000 spettatori pari al 9.9%.

Scopriamo gli altri dati:

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Come fai senza il suo papà?”. Silvia Provvedi risponde alla domanda indiscreta. Nessun imbarazzo e grande coraggio – FOTO

Italia 1: “Extraction” – 856.000 spettatori con il 4.6% di share.

Rai Tre: “Cartabianca?” – 1.024.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%.

Rai Due: “Boss in incognito 2022” – 1.844.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Rete Quattro: “Don Camillo Monsignore… ma non troppo” – 1.090.000 spettatori con il 6.7% di share.

La7: “dìMartedì” – 233.000 spettatori con uno share del 7.4%.

Nove: “Outcast – L’ultimo templare” – 267.000 spettatori con l’1.5% di share.

Tv8: “Un amore di testimone” – 318.000 spettatori con l’1.8% di share.