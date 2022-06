Una ragazza di soli 18 anni è morta ieri sera dopo essere precipitata nel vuoto dal palazzo in cui abitava a Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata.

Sotto shock l’intera comunità di Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata, dove ieri sera una ragazza di appena 18 anni è deceduta dopo essere precipitata nel vuoto dal palazzo in cui abitava con i suoi genitori.

La giovane, dopo un volo di diversi metri, è finita al suolo. Lanciato l’allarme presso il condominio sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza la 18enne in ospedale, dove poco più tardi è stato dichiarato il decesso.

Morrovalle, precipita nel vuoto dal terzo piano del palazzo: morta 18enne

Nella serata di ieri, martedì 31 maggio, una ragazza di 18 anni è morta a Trodica, frazione del comune di Morrovalle (Macerata).

La giovane, di cui non è stata resa nota l’identità, era in casa insieme ai genitori, in un palazzo sito in via Macchiavelli. Ad un certo punto della serata, secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, si sarebbe allontanata dai familiari e sarebbe salita al terzo piano dello stabile precipitando nel vuoto da un’altezza di diversi metri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Moto si schianta contro il muro del santuario: morto 19enne, gravissimo l’amico

Accorgendosi di quanto accaduto, gli stessi familiari hanno chiamato il numero unico per le emergenze, il cui centralino ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo lo staff sanitario. I soccorsi hanno prestato le prime cure alla giovane e l’hanno poi trasportata in ospedale. Qui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: poco dopo il ricovero, il suo cuore ha smesso di battere per sempre a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto al suolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Muore dopo un tuffo in mare: il dramma sotto gli occhi dei bagnanti

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Morrovalle. Da quanto emerso sino ad ora, scrive Il Resto del Carlino, l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un gesto volontario da parte della ragazza, tesi che, però, deve essere ancora confermata.

CARO PREZZI, COSA NE PENSANO GLI ITALIANI: IL SONDAGGIO DI YESLIFE – VIDEO