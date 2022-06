E’ una visione totalmente inaspettata quest’ultima di Emma Marrone davanti allo specchio. I fan sembrano non credere ai loro occhi.

Un’immagine inedita, con Emma Marrone nei panni di sua assoluta protagonista, ha fatto al sua comparsa in rete in queste prime ore di giugno. In stretta concomitanza con i festeggiamenti per la Festa Della Repubblica l’artista ha colto alla sprovvista i suoi 5,6 milioni di follower pubblicando una posa “sconvolgente“.

A seguito della sua dirompente presenza ad Imola per l’emozionante live di Vasco Rossi, tenutosi lo scorso 28 maggio, l’artista ha preso attivamente parte ai festeggiamenti per il compleanno della sua cara amica e manager Francesca Savini, con tanto di sua amorevole dedica annessa.

“Caro Vasco, non smetterò mai di ringraziare te“, aveva puntualizzato Emma a poche ore dal concerto. Per confessare poi, soltanto qualche ora più tardi e sotto un cielo ancora senza nuvole, “che bello averti nella mia vita” riferendosi questa volta alla Savini: “il regalo sei tu“.

Emma come non l’avete mai vista: davanti allo specchio la visuale è sconvolgente – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Dove l’hai imparato?” Valentina Ferragni statutaria in intimo rivela tutto il suo talento – FOTO

“Il mood della vita“, secondo Emma, non è quello che tutti si aspettano. Reduce soltanto da alcune settimane dalla sfilata svoltasi nella sua terra d’origine di “Gucci Cosmogonie”, elegantissima al fianco dei Maneskin, quello rivelato da lei quest’oggi è in realtà uno stile che predilige la comodità.

I fan, inizialmente, sembravano non credere ai propri occhi di fronte all’istantanea apparsa quindici ore fa sul profilo Instagram ufficiale dell’artista trentottenne.

La notte scorsa, dopo una deliziosa cenetta home-made circondata dalle sue amicizie, l’artista canora ha deciso di condividere con i suoi ammiratori il suo prediletto look d’inizio estate.

Si tratta di un pigiama del tutto originale. La proposta di Emma è una leggera camicia in rosa a righe orizzontali bianche, con pantaloni pinocchietti beige e ciabatte riposanti. Il tutto infine accostato a un’acconciatura ancor più pratica e funzionala. Date le elevate temperature la cantate ha scelto di riavviare i capelli all’indietro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Petali ovunque”: Ida Platano prende una decisione che le cambia la vita

Ora, in diretta dalle spiagge della penisola, Emma ha scelto di godere di una più che meritata parentesi di relax. “E dopo giorni di intensa scrittura“, ha infatti scritto nella sua ultima storia su IG immortalandosi ad occhi chiusi e a bordo piscina, “mi godo la pace fuori e dentro“.