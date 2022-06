Fedez, prima le coccole poi il taglio in faccia: “É insanguinato” – VIDEO

Fedez. Il famoso rapper si prepara a un’estate di successi. Non dimentica di regalare ai suoi fan piccoli frammenti della sua vita privata sui social. L’ultimo è in compagnia della figlioletta Vittoria

Sono passati solo due mesi da quando il cantante Fedez è stato operato all’Ospedale San Raffaele di Milano a causa di un tumore neuroendocrino del pancreas. Si è temuto molto per la salute del giovane papà di Leone e Vittoria e marito della regina delle influencer Chiara Ferragni.

Adesso tutto sembra solo un incubo, fortunatamente archiviato con successo. La stagione estiva è alle porte e lui sembra carichissimo e in forma per accompagnarci musicalmente durante i prossimi focosi mesi. Se l’anno scorso ha sfornato il tormentone “Mille” in tandem con Orietta Berti e Achille Lauro, il 2022 sarà la volta del singolo “La dolce vita”. A fargli da spalla saranno uno dei concorrenti dell’ultimo Festival di Sanremo, Tananai, e la cantante Mara Sattei.

Fedez, esplosione di tenerezza con Vittoria. Attenzione però, la bimba è bella tosta

Dopo l’uscita dell’album “Comunisti col rolex” è calato il sipario sull’amicizia tra i due colossi della musica italiana Fedez e J Ax. Da allora sono passati quattro anni.

Forse la malattia ha chiarito molte cose nella vita del presentatore di “Lol – Chi ride è fuori”, al punto di voler riprendere un rapporto interrotto ma ancora “riparabile”. Così, tramite un post condiviso, i due hanno dichiarato ai fan: “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio”.

Conto alla rovescia, quindi, per i prossimi progetti insieme. Il primo sarà un mega concerto benefico che si terrà a breve, il prossimo 28 giugno in piazza Duomo a Milano dalle ore 18 e dal nome “LoveMi”.

Nel frattempo Fedez continua la sua carriera parallela di star del web. Non solo Instagram, nel suo “arsenale” c’è anche il social Tik Tok. É proprio qui che condivide simpatici spezzoni della sua vita privata, mostrandosi in particolare nelle vesti di papà amorevole di Leone e Vittoria.

Le coccole con quest’ultima sono un’esplosione di tenerezza. Ma attenzione, tra baci e carezze, la bimba (accidentalmente) sfodera gli artigli provocando un bel graffio sul volto del cantante.

“Sto pensando di sporgere denuncia” – scrive ironicamente Fedez. “Non ci credo, mi ha tagliato”.