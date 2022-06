Con il caldo che ha investito la penisola, gli italiani optano per un weekend lungo di vacanze. Preferite le mete italiane e le seconde case sulla costa.

Complici le temperature già estive e la voglia di prendersi qualche giorno di relax, gli italiani si mettono in viaggio per questo lungo ponte del 2 Giugno. Sono giorni di ferie e di vacanze che, unitamente alle temperature in aumento su tutto il territorio italiano, garantiranno all’economia italiana un aumento complessivo di circa 6 miliardi di euro. A riferirlo sono le stime di CNA Turismo e Commercio, come riferisce TGCOM24.

Sono le località di mare ad avere la meglio in questi giorni di festa. Ma gli italiani non disdegnano città d’arte, zone collinari e laghi. In questo momento in cui la pandemia da Covid-19 sembra preoccupare meno, è tornato in Italia anche un numero alto di turisti che però preferiscono soggiorni in relax presso strutture termali e centri SPA. Strutture ricettive in grande richiesta anche solo per una notte: le preferite sono i più economici b&b ma anche alberghi.

Traffico in tilt e prezzi in aumento: le vacanze degli italiani costano caro

Gli italiani che andranno in vacanza anche solo per un giorno si rivolgeranno verso la costa e le seconde case. La fuga dal caos cittadino porta i turisti del ponte del 2 giugno verso mete più rilassanti come agriturismi e zone di campagna che, secondo Coldiretti, come riporta TGCOM24, sono sold out. Traffico intenso, dunque, lungo le principali strade ed autostrade del Paese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si accascia durante partita di padel: commerciante muore davanti al figlio e agli amici

Per l’intero fine settimana, la rete Autostrade per l’Italia segnala flussi di traffico in aumento verso località di mare e di montagna. Si tratterebbe di picchi che superano i periodi pre-Covid: +1,5% rispetto a maggio 2019 e + 20% durante i weekend.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Moto si schianta contro il muro del santuario: morto 19enne, gravissimo l’amico

Ma i prezzi per le vacanze degli italiani sembrano aumentare. La corsa dell’energia sta progressivamente aumentando i prezzi di soggiorni e servizi da offrire ai turisti. “Servono sostegni ai clienti”, ha riferito Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, come riporta TGCOM24.