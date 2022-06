Il Volo, Ignazio non si trattiene più: “È lei la mia donna”

Il Volo. Il cuore di milioni di fan batte per i giovanissimi tenori, orgoglio musicale italiano. Ignazio Boschetto però è super impegnato: scopriamo chi è la donna che lo ha stregato

Periodo di massimo splendore per la musica italiana in giro per il mondo. I Maneskin sono sulla vetta delle classifiche mondiali, Mahmood e Blanco hanno portato in alto la nostra bandiera durante lo scorso “Eurovision Song Contest” e il famoso trio de Il Volo raccoglie consensi calcando i palchi più prestigiosi a livello internazionale.

Focalizziamoci proprio su quest’ultimo. Sapete che la sua formazione è stata un autentico colpo di fortuna? Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si presentarono da solisti ai casting del talent show di Rai Uno dedicato ai bambini “Ti lascio una canzone”. Il regista del programma, Roberto Cenci, ebbe l’intuizione di accorparli. Mai idea fu più vincente. Oggi hanno un contratto con la Sony Music, hanno vinto il “Festival di Sanremo” nel 2015 con il brano “Grande amore” e hanno fatto incetta di premi e nominations in contest illustri come i Billboard Latin Music Awards e i Latin Grammy Awards.

Ignazio Boschetto de Il Volo: il suo cuore batte solo per lei. Chi è la splendida compagna

La vita dei tre giovani interpreti de Il Volo splende non solo dal punto di vista lavorativo; le cose sembrano andare a gonfie vele anche nella sfera privata.

Può ben dirlo Ignazio Boschetto, uno dei simpaticissimi componenti. Spesso restio a rendere pubblici particolari della sua intimità, ha recentemente fatto un’eccezione. Ha rivelato l’identità della donna che è riuscito a rubargli il cuore.

La confessione è arrivata poco tempo fa durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5 “Verissimo”. Il cantante ha detto: “Ho conosciuto una ragazza. É accaduto nella prima fase della pandemia. Purtroppo è un po’ lontana, vive addirittura dall’altra parte del mondo”.

Si tratta di Ana Paula Guedes, coreografa e insegnante di danza di 27 anni. Risiede in Brasile ed è divenuta molto famosa nel paese carioca per la sua partecipazione alla versione locale di “Ballando con le stelle”.

“Abbiamo trascorso 8 mesi a scambiarci messaggi e fare videochiamate” – ha raccontato Ignazio Boschetto, evidentemente emozionato. Ha poi concluso: “Alla prima opportunità sono andato in Brasile e trovarla. Siamo molto innamorati. Anche gli altri ragazzi l’hanno conosciuta”.

Una relazione a distanza non è certo facile da tenere in piedi ma il loro amore sembrerebbe reggere bene a quest’ostacolo.