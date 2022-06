Raoul Bova, la perdita che ha devastato la sua vita: “ecco come mi sono sentito”

Raoul Bova finalmente ha trovato la forza di parlarne: la perdita che ha segnato per sempre la vita dell’attore

Il pubblico italiano ha avuto modo di apprezzare Raoul Bova all’interno della fiction “Giustizia per tutti“, in cui l’attore ha recitato proprio al fianco della compagna Rocio Morales. Il nativo di Roma, amatissimo dai telespettatori, ha confermato per l’ennesima volta il suo talento indiscusso.

Nonostante a Raoul non sembri mai mancare il sorriso, dietro alla sua affabilità e alla sua risata, in realtà, si nascondono atroci sofferenze. L’attore, per molto tempo, ha cercato di nascondere la causa di questo suo profondo malessere, che moltissime persone non avevano mancato di notare.

Solo di recente, il compagno di Rocio Morales ha trovato la forza di parlare della perdita che ha devastato la sua vita. Raoul, che non aveva mai sperimentato un dolore di simile portata, ha impiegato molto tempo prima di superarlo definitivamente.

Raoul Bova, la perdita che ha devastato la vita dell’attore: “ecco come mi sono sentito”

Dietro alla risata contagiosa di Raoul Bova si nascondono dolori immensi, che il suo affezionato pubblico non sarebbe mai potuto arrivare ad immaginare. Il compagno di Rocio Morales, solamente di recente, ha deciso di aprire le porte del proprio cuore ai fan e di confidarsi attraverso un’intervista.

L’attore, negli ultimi anni, ha dovuto far fronte a due perdite che hanno letteralmente devastato la sua vita. Nel gennaio 2018 è infatti venuto a mancare suo padre Giuseppe, che per l’attore romano era un vero e proprio punto di riferimento. A meno di due anni di distanza, anche la mamma Rosa se n’è andata per un aggravamento di quella che sembrava essere una banale ulcera.

La morte di Rosa, nello specifico, si è rivelata essere una tragedia immane per Raoul, che ha descritto quel terribile periodo della sua vita con parole dense di commozione. “Dopo la perdita di mia mamma ho barcollato” – ha spiegato l’attore – “mi sono sentito solo sulla Terra“.

Solo la vicinanza della sua famiglia e dei suoi affetti più cari ha permesso all’attore di riprendersi e di superare quanto accaduto. Nonostante il dolore sia a tratti ancora insormontabile, Raoul si starebbe facendo forza su un’unica certezza: “non se ne sono andati, sono sempre con me“.