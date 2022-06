“Un Posto al Sole”, il colpo di scena da brividi: adesso cambia tutto

Un Posto al Sole, la soap opera napoletana ci sta riservando un colpo di scena incredibile: la protagonista è Bianca, figlia di Angela e Franco

Bianca Boschi, figlia di Angela e Franco, si è sempre ritenuta diversa dalle altre ragazzine della sua età. Vedeva le sue amiche iniziare ad avere le prime cotte e i primi amori, mentre a lei non interessava niente di tutto questo. Pochi mesi fa, però, è stata coinvolta in una brutta challenge che ha la costringeva a fare cose scorrette e molto pericolose.

Bianca, negli ultimi giorni, ha cominciato a provare un sentimento sempre più forte per il suo compagno di scuola. Un bambino di nome Antonello, sempre triste e solitario. Lei ha deciso di provare ad essergli amica, ma la sua amica Gaia le ha raccomandato di stargli lontano perché Antonello sembra davvero molto strano. E be’, ha tutte le ragioni per pensarlo.

Un Posto al Sole: Bianca si innamora… ma della persona sbagliata

Infatti alla fine dell’ultima puntata che è andata in onda, abbiamo scoperto che Antonello in realtà è a capo della famosa challenge che ha fatto rischiare la vita di molti bambini. Bianca, dopo aver ricevuto un consiglio dai suoi genitori, ha chiesto ad Antonello – senza sapere che sia lui – di proporle una sfida ancora più pericolosa, ma lui ha deciso di ignorarla e di continuare a torturare la sua amica Gaia.

In tutto ciò, Bianca ha tutte le intenzioni di scoprire chi è che si nasconde dietro alla famosa challenge. Come reagirà se e quando scoprirà che è stato proprio Antonello a torturarla? Ma soprattutto, Antonello grazie alla vicinanza e all’affetto di Bianca, deciderà di redimersi e di cominciare a comportarsi bene o continuerà così per la sua strada?

Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire cosa succederà: sicuramente, nei prossimi giorni, ci sarà una svolta importante per la vita della giovane Bianca.