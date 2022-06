Anna Tatangelo, avete mai visto la sorella Silvia? È la sua fotocopia ed ha lo stesso dono della celebre cantante. È incredibile!

Quella che si sta avviando alla conclusione è stata un’annata decisamente insolita per il mondo della tv, che non ha mancato di riservare parecchie sorprese ai telespettatori. Senza ombra di dubbio, la sorpresa maggiore è stata proprio quella riguardante Anna Tatangelo.

La cantante di Sora, infatti, ha dimostrato al pubblico di essere non solo una cantante senza paragoni, ma addirittura una conduttrice a dir poco impeccabile. Nella vita della Tatangelo, a quanto sembra, tutto starebbe scorrendo per il verso giusto.

L’ex di Livio Cori, d’altra parte, ha dalla sua il sostegno di molte persone che le vogliono bene e la supportano. Una su tutte la sorella maggiore Silvia, che è letteralmente la fotocopia di Anna. La sorella dell’artista di Sora, tra l’altro, condivide con quest’ultima una passione davvero speciale…

Anna Tatangelo, avete mai visto la sorella Silvia? È bellissima e ha lo stesso dono della cantante

Silvia Tatangelo è un vero e proprio punto di riferimento per la celebre Anna. Per nulla interessata all’universo dei social, la sorella dell’artista di Sora si limita a postare scatti che concernono il suo lavoro o la sua splendida famiglia. La donna, più grande di Anna di qualche anno, è infatti mamma di due meravigliose bambine.

La sorella della Tatangelo, che le somiglia tantissimo da un punto di vista fisico, ha in comune con l’ex di Livio Cori un ulteriore, speciale dono. Anche Silvia infatti, al pari di Anna, è una grande appassionata di musica e possiede un’incantevole voce.

Come si può notare in alcune delle pubblicazioni che la maggiore delle Tatangelo ha condiviso su Instagram, le due sorelle si ritagliano spesso del tempo per duettare insieme. Al fianco di Silvia, la cantante di Sora sembra sorridere come con nessun altro.

I followers, sotto agli scatti e ai video che le ritraggono insieme, non mancano di lasciarsi andare a commenti a dir poco scatenati. Le due sorelle, bellissime e travolgenti, sanno indubbiamente come attirare l’attenzione del popolo del web.