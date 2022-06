Laura Torrisi, vi ricordate la figlia avuta da Pieraccioni? È cambiata tantissimo ed è bella come la mamma

Dall’amore tra Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni è nata la figlia Martina: la piccola oggi ha 12 anni ed è bella proprio come la mamma

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni hanno condiviso una storia d’amore che non ha mancato di far sognare milioni di fan. Un sentimento nato sul set di “Una moglie bellissima” (2007), la pellicola diretta dal comico toscano che ebbe come protagonista proprio la splendida ex gieffina.

La nativa di Catania e Pieraccioni si innamorarono perdutamente l’uno dell’altra, arrivando persino a scegliere di condividere il passo più importante della loro vita: quello di diventare genitori. Una scelta di cui, nonostante la separazione inevitabile, i due ex si sono sempre presi la responsabilità.

Martina, nata nel 2010, è il frutto dell’unione tra Laura e Leonardo. La bambina, come più volte confermato da entrambi i genitori, rappresenta letteralmente il fulcro di ogni loro pensiero. Ma come è diventata ad oggi la figlia della celebre coppia? Martina, che ha 12 anni, è cambiata moltissimo ed è bella proprio come la mamma.

Mora, capelli lunghissimi e volto radioso proprio come la mamma: così appare la piccola Martina nelle foto che Laura Torrisi ha recentemente postato sui social. L’attrice, in realtà, non è solita condividere scatti che ritraggono la figlia, preferendo tenerla lontana dai commenti e dalle critiche che l’essere un personaggio pubblico necessariamente scatena.

Tuttavia, in occasione della festa della mamma, la Torrisi non era riuscita a trattenersi dal postare un’imperdibile coppia di foto, che la immortalavano proprio accanto alla 12enne. Martina, distesa sulle gambe della mamma, sembrava davvero al settimo cielo.

I fan, colpiti dalla dolcezza degli scatti, non si erano trattenuti dal commentare. Secondo il loro punto di vista, Martina sarebbe ogni giorno più simile alla bellissima mamma.

“È cresciuta tantissimo“, “come ti assomiglia!“: queste le osservazioni esternate dai seguaci della Torrisi, rimasti di stucco di fronte al sensazionale post.