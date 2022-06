Don Matteo. Il ritorno di Terence Hill su Rai Uno è cosa fatta: il pubblico non vedeva l’ora

Don Matteo. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 2 Giugno? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Dopo il successo della tredicesima stagione di “Don Matteo”, Rai Uno ha riproposto il capitolo precedente. Ieri è andato in onda il primo episodio dal titolo “Non avrai altro Dio all’infuori di me” con protagonista Terence Hill. Rai Due ha proposto il film commedia del 2019 “Appena un minuto” di Francesco Mandelli con Max Giusti, Loretta Goggi, Paolo Calabresi e Dino Abbrescia. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, Rai Tre ha trasmesso in prima serata uno speciale dal titolo “Caro Presidente”, un docufilm che prende spunto dalle lettere, conservate presso l’Archivio storico del Quirinale, scritte da donne e uomini comuni ai Presidenti della Repubblica Italiana.

Su Canale 5 abbiamo visto il film commedia del 2020 “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Diego Abatantuono. Su Italia 1 è andato in onda il grande calcio con la partita UEFA Nations League – Spagna Vs Portogallo. L’attualità è di scena su Rete Quattro con “Dritto e rovescio”; conduce Paolo Del Debbio.

Don Matteo. Ascolti tv di giorno 2 Giugno 2022: chi ha vinto la gara di share?

Rai Uno ha recentemente proposto la tredicesima stagione di “Don Matteo” con un cambio di guardia epocale nelle vesti del protagonista della serie; a prendere il ruolo principale, infatti, è stato l’attore Raoul Bova. Tuttavia, il ritorno di Terence Hill, seppur in replica, ha attirato moltissimo l’interesse nostalgico del pubblico.

La prima puntata della dodicesima stagione è stata vista da 2.811.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Al secondo posto nella classifica degli ascolti troviamo Canale 5 con “La Mia Banda Suona il Pop” che ha raccolto davanti al video 1.881.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Scopriamo tutti i dati:

Italia 1: “UEFA Nations League – Spagna Vs Portogallo” – 1.107.000 spettatori con il 6.6% di share.

Rai Tre: “Caro Presidente” – 348.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%.

Rai Due: “Appena un minuto” – 786.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Rete Quattro: “Dritto e rovescio” – 511.000 spettatori con il 3.4% di share.

La7: “Piazza Pulita” – 1.052.000 spettatori con l’8% di share.

Nove: “Only Fun Comico Show” – 411.000 spettatori con il 2.7% di share.

Tv8: “Antonino Chef Academy” – 253.000 spettatori con l’1.6% di share.