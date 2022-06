Harry e Meghan Markle: il clamoroso furto alla famiglia reale

Harry e Meghan Markle sono finiti nel mirino per un furto clamoroso nei confronti della Royal Family. Cosa sta succedendo, Palazzo trema.

Ancora una volta nel mirino. Harry e Meghan Markle sono al centro dell’attenzione a seguito di un retroscena senza precedenti. I Sussex hanno di nuovo catalizzato i riflettori, come ormai fanno da quando hanno detto addio agli obblighi di corte, nel 2020, con la Megxit.

Da allora si sono trasferiti in California, nel lussuoso quartiere di Montecito, dove risiedono vip del calibro di Oprah Winfrey, amica e autrice della loro intervista bomba – che ha fatto parlare per mesi il mondo intero – in cui i Duchi hanno puntato il dito contro ai parenti, incrinando così i loro rapporti già tesi.

Nel tempo le cose si sono fatte sempre più difficili sino al 2022: una svolta inaspettata ha visto ritornare i Sussex a Londra (per la prima volta in occasione del loro viaggio in Europa per seguire gli Invitcus Games) per non mancare al Giubileo di Platino.

La coppia, insieme ai figli Archie e Lilibet, ha messo piede nel Regno Unito per brindare ai 70 anni di trono della Sovrana unendosi alla Royal Family: proprio durante le celebrazioni, in scena dal 2 al 5 giugno, è accaduto l’inaspettato.

Harry e Meghan Markle retroscena clamoroso: accade l’inaspettato

Furto reale. Meghan e Harry hanno letteralmente rubato la scena durante il Giubileo di Platino, occasione in cui tutti i riflettori sarebbero dovuti essere puntati sulla Regina Elisabetta.

Malgrado non si siano affacciati dal Balcone reale, in quanto non hanno più i loro titoli dopo la Megxit, hanno comunque catalizzato l’attenzione. I due sono stati pizzicati presso l’ufficio del Maggiore Generale, in pieno centro: in particolare non è passato inosservato il look dell’ex attrice sui toni del blu, impreziosito da un cappello molto evidente.

La coppia – che ha così riempito per l’ennesima volta le pagine di gossip – si è mostrata molto a suo agio, mischiandosi con i parenti e facendo pensare come i vecchi rancori siano ormai smorzati. Oggi, 3 giugno, i Sussex sono apparsi alla Cattedrale di St Paul, lei con un look total white, lui in abiti formali, con un grande sorriso stampato sul volto.