Marica Pellegrinelli con il suo compagno, Eros vede la FOTO e reagisce così

La modella e attrice pochi giorni fa ha festeggiato il compleanno del suo nuovo amore. Il carosello di foto ha scatenato la curiosità anche di Eros che non si è tirato indietro dal commentare.

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini è stata una boccata d’ossigeno per tutti quelli che credevano che per il cantante non ci sarebbe più stato amore dopo Michelle. I due nonostante i 25 anni di età sono diventato genitori di Raffaela Maria, oggi 10 anni, e Gabrio Tullio, 6 anni.

Le storie belle però non hanno spesso un lieto fine e per Eros dopo quattro anni c’è stato un nuovo addio da parte della compagna. La differenza di età ed i progetti di vita diversi sono diventati immensi tanto da costringerli a prendere vite separate.

A distanza di due anni però Marica sembra nuovamente felice, ha trovato l’amore vicino il dj olandese William Djoko che pochi giorni fa ha festeggiato i 38 anni. Il carosello di foto pubblicate su Instagram ha presto fatto il giro del web tanto da arrivare anche sotto il naso dell’ex compagno che ha reagito ai festeggiamenti commentando senza paura gli scatti ed i video. Il messaggio ha fatto sorridere molti, vediamo la sua reazione. Da non crederci!

Marica Pellegrinelli festeggia il compleanno di William: la reazione di Eros è incredibile

Marica e William hanno ufficializzato la relazione a Natale scorso e all’epoca anche Eros era stato invitato per conoscere il nuovo compagno della madre dei suoi figli. Il cantante non ha mai fatto mistero che il ragazzo gli fosse molto simpatico e che provasse gioia per la rinnovata serenità della modella.

La complicità tra i due è sempre presente come dimostra il commento di Eros a margine del post che vede i piccioncini abbracciati e felici in una serie di scatti e video davvero stupendi.

Leggiamo infatti, “Il tuo habitat preferito”. Probabilmente significa che non c’è altro luogo dove lei ora, desidererebbe stare se non con il suo amore. Appare poi anche un irriverente “Miao” a completare il messaggio, al quale Marica replica con l’emoticon di un gatto come a voler dire che fa le fusa accanto a William.

Un gesto che ha dimostrato la grande umanità del cantante che anche a distanza di anni e nonostante la separazione sa perdonare e andare oltre le difficoltà della vita. Sicuramente così ha fatto breccia nel cuore di molte persone.