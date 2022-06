Ida Platano assente dai social, il pubblico del web è nel panico: la risposta della dama di Uomini e Donne è arrivata poche ore fa

Sono stati giorni a dir poco particolari per Ida Platano, la dama più amata di “Uomini e Donne” ed ex fiamma di Riccardo Guarnieri. L’edizione di quest’anno, terminata proprio nella giornata di ieri, non ha certamente portato molte soddisfazioni alla bresciana.

Il tarantino, infatti, non ne ha proprio voluto sapere di ricominciare una frequentazione con lei, nel timore che entrambi potessero ricadere nei medesimi errori del passato. Una scelta che sembrerebbe aver gettato la dama nello sconforto più profondo.

Negli ultimi giorni, come se non bastasse, la protagonista di “Uomini e Donne” è letteralmente sparita dai social. I fan, preoccupatissimi per lei, hanno invaso la bacheca di Instagram per chiederle cosa stesse accadendo. La risposta della Platano è arrivata solamente poche ore fa.

Ida Platano, l’assenza dai social getta tutti nel panico: “scusatemi, tornerò”. Cosa sta succedendo?

I fan che ormai da anni seguono Ida Platano sono abituati a frequenti pubblicazioni da parte della dama bresciana, che ama condividere tutto quello che le succede con i followers. Alla luce di ciò, l’improvvisa assenza di questi ultimi giorni non ha potuto far a meno di gettare migliaia di ammiratori nel panico.

La dama, proprio in corrispondenza delle puntate finali di “Uomini e Donne”, ha deciso di prendersi una pausa dall’universo dei social. Una pausa che la bresciana non ha in alcun modo giustificato, preferendo semplicemente interrompere le sue pubblicazioni su Instagram, sia in termini di post che di stories.

Quest’oggi, giovedì 2 giugno, la Platano ha voluto rassicurare tutti i centinaia di fan che, negli scorsi giorni, le hanno comunicato la loro preoccupazione tramite assillanti messaggi. “Lo so che sono stata assente” – ha esordito Ida nelle stories, sfoggiando il suo miglior sorriso – “state tranquilli, tornerò presto“.

Quella della dama è sembrata essere una promessa in piena regola. L’ex di Riccardo Guarnieri, pur non avendo specificato i motivi che l’hanno tenuta lontana dai social, è parsa intenzionata a tornare entro breve termine, con più entusiasmo e determinazione di prima.