Laura Cremaschi si tiene in forma facendo sport, la showgirl affascinante e tonica come non mai con un look seducente

Un’altra stagione di ‘Avanti un Altro’ si è conclusa con un grande successo di pubblico, ma per i telespettatori più affezionati del popolare quiz show di Canale 5 ci sono ancora le repliche estive. Appuntamenti importanti per rivedere tutte le bellezze del ‘minimondo’ agli ordini di Paolo Bonolis, tra cui Laura Cremaschi.

La showgirl e modella lombarda classe 1987 anche quest’anno si è confermata tra le presenze più ammalianti del programma. La ‘ragazza del web‘ tiene fede, eccome, al proprio nome di scena e continua a macinare ammiratori sui social. Da tempo, Laura viaggia oltre il milione di followers su Instagram, strappando applausi a ogni scatto.

Nelle prossime settimane, manco a dirlo, Laura sarà una delle protagoniste dell’estate e ha già messo in chiaro, con alcuni scatti in costume da capogiro, che intende lasciarci senza fiato. Uno dei suoi segreti è senza dubbio tanta attività fisica. A questo proposito, Laura ci da’ un appuntamento davvero da non perdere.

Laura Cremaschi ci aspetta in campo, sguardo di sfida che non ammette repliche e fisico da urlo

Al Forte Village in Sardegna, una delle location più esclusive d’Italia, tra qualche giorno si svolgerà infatti la Mini Padel Summer Cup. Il padel è uno sport che conta sempre più appassionati e si sta imponendo a livello mediatico, uno sport divertente e da praticare con gli amici e non solo, per mettersi alla prova.

Laura ci aspetta in campo a modo suo, con una tenuta ginnica davvero notevole. Le sue forme sinuose risaltano al di sotto della tutina, le curve accendono la passione e la fantasia e anche la minigonna fa il suo effetto.

Inevitabile la pioggia di complimenti, per una delle bellezze più seducenti in assoluto del web. Fan su di giri, Laura ancora una volta si conferma dal fascino eccezionale.