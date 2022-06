Camila Giorgi ci regala il suo look ed il suo fisico allo specchio. In gran forma la tennista ammalia il web in un attimo solo

Lo sport ha sempre fatto parte della sua vita, fin da quando era una bambina. Prima la ginnastica artistica e poi il tennis. Da quando Camila Giorgi ha preso in mano la sua prima racchetta non l’ha più lasciata. Una passione ed un legame indissolubile che l’accompagna ancora oggi che ha 30 anni.

La bella sportiva non si dedica solo al tennis però. Con un super fisico, sensualità e bellezza innata, si dedica anche alla moda e al beauty sfruttando la potenza dei social. Su Instagram la seguono più di 600 mila follower e lei ne approfitta per la sua seconda passione oltre lo sport.

Una passione che ha ereditato da mamma Claudia, disegnatrice di moda. Ecco perché il brand della tennista, “Giomila” ha già la strada spianata ed è destinato a crescere. Lei ora è super pronta per l’estate e lo ha fatto vedere a tutti con un video Instagram infuocato. Ecco qui per voi.

Camila Giorgi in bikini: l’estate è iniziata di fuoco. Il VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🎀 Camila Giorgi 🎀 (@camila_giorgi_official)

Se la stagione tennistica va a gonfie vele, anche quella privata per Camila Giorgi non è male. La tennista dona il meglio di sé oltre che in campo anche sui social ed i suoi follower sono ben felici di poter ammirare tanta bellezza e sensualità unite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Come la dea Athena”, Ambra Lombardo balletto da capogiro: tira su gli slip e manda al manicomio – VIDEO

Questo pomeriggio ha lanciato un video che ha fatto impazzire tutti: inquadratura allo specchio, bikini e fisico da paura. Dopo aver giocato il Roland Garros, è pronta per dedicarsi all’estate.

Proposta in bianco e nero con un super bikini leopardato: slip a vita alta ma sgambato che lascia vedere tutte le sue sinuose forme. Capelli sciolti e sorriso che blocca. Prima con i jeans e poi senza, Camila mostra orgogliosa i suoi addominali, scolpiti ed in perfetta forma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Non esagero” Rocio Morales ipnotica si libera di tutto, la visione è stratosferica – FOTO

Per lei solo complimenti su complimenti e tantissimi like in poche ore. Instagram resta senza parole davanti ad un contenuto così afrodisiaco. L’estate è iniziata e anche alla grande con Camila Giorgi.