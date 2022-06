Federica Panicucci ha vissuto un forte spavento a seguito di un incidente automobilistico. Ecco cosa è successo e le sue condizioni.

Indosso un vestito blu acceso, un paio di occhialoni da sole e il suo solito sorriso luminoso. Poi qualcosa è andato storto e la giornata di Federica Panicucci ha preso una piega inaspettata, gettandola in un forte spavento. Intenta ad andare a un matrimonio con la famiglia al completo un incidente ha cambiato il corso delle gioiose ore che stava vivendo: l’auto su cui stava viaggiando ha avuto una problematica non indifferente.

A raccontarlo è stata la conduttrice stessa, nelle stories della sua seguitissima pagina Instagram, mostrandosi scossa. La disavventura ha fatto subito scattare l’allarme tra il pubblico che si è affrettato a domandarle come stia e cosa sia davvero successo.

Un malfunzionamento del veicolo ha infatti portato a una conseguenza inaspettata, tanto che la 54enne si è trovata, al fianco dei figli (Sofia e Matteo) e il compagno Marco Bacini, a doversi fermare e a chiamare i soccorsi sotto il caldo cuocente.

Federica Panicucci, drammatico incidente: le condizioni

“Marco guidava piano quando è successo abbiamo sentito la macchina che andava di qua e di la. Eravamo vicino ad un’ area di servizio”, il racconto di Federica nelle stories di Instagram.

A dettare l’incidente è stato lo scoppio di una gomma a seguito del quale si è completamente lacerata: per fortuna il compagno della conduttrice ha affrontato la situazione riuscendo a non sbandare, fermandosi in un’area di servizio per poi chiamare i soccorritori.

Nessun danno a Federica e alla sua famiglia se non tanta paura e una botta di caldo, visto il sole rovente sotto il quale si sono trovati: per fortuna la presentatrice aveva con sé un grande ventaglio con cui si è rinfrescata.

Dopo lo spavento la Panicucci e figli – grazie al supporto di un amico di suo cugino – sono riusciti ad arrivare in tempo per le nozze, mentre Marco è rimasto sul posto in attesa del carroattrezzi.

“Stiamo tutti bene. Che l’abbia fatto, tutto bene quello che finisce bene. È una storia a lieto fine. Grazie a tutti per avermi scritto”, le parole della conduttrice che ha ritrovato un po’ di serenità dopo il forte spavento.