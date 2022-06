Federica Pellegrini, la posa da urlo in autobus: “Ma cos’hai ai piedi?” FOTO

L’ex campionessa di nuoto ha pubblicato un post su Instagram che ha lasciato interdetto il web. Bellezza mozzafiato!

Federica Pellegrini ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi followers grazie a una posa ammiccante da perdere la testa.

L’ex nuotatrice è un vero e proprio concentrato di fascino e personalità.

Bella, radiosa, accattivante quanti aggettivi si possono usare per lei, che è una vera e propria diva dello sport e non solo.

Infatti, nei lunghi anni della sua carriera, Federica ha conquistato il cuore degli italiani non solo per le sue prestazioni sportive che hanno portato nella bacheca della nostra nazionale diversi trofei, ma anche per la sua spiccata simpatia e forte personalità che l’hanno fatta diventare anche una influencer e un personaggio televisivo.

Diverse sono le trasmissioni in cui l’abbiamo vista come ospite o nelle quali si è cimentata in delle vesti diverse dal solito, come ad esempio giudice di ”Italia’s Got Talent’‘, in cui valutava i talenti dei concorrenti, proprio lei che ne ha da vendere.

Federica Pellegrini mostra a tutti la sua parte più bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La parte più bella di Federica Pellegrini? Molto probabilmente il suo sorriso e in questa posa lo sfoggia nel migliore dei modi. Si trova sul tram e fissa l’obiettivo ma all’occhio attento dei suoi fans non sfugge un particolare. Un paio di scarpe incuriosiscono i followers.

Ovviamente nella serie di scatti pubblicati non può mancare il suo futuro consorte nonchè ex allenatore Matteo Giunta, che non la lascia mai sola e l’accompagna ovunque.

Migliaia sono i like ricevuti sotto al suo post così come i commenti di apprezzamento che mostrano tutto l’appoggio costante che la Pellegrini ha da parte dei suoi 1,6 milioni di followers.