Heather Parisi è stata duramente attaccata dal suo ex agente che sui social ha rivelato tutto quello che sta succedendo tra lui e la sua ex assistita

Heather Parisi è finita di nuovo al centro di una bufera, per cosa? Per una diatriba che sembra non avere una fine. Lucio Presta, ex agente della showgirl, ha deciso di tornare all’attacco proprio contro di lei. Ha accusato la sua ex assistita di non aver rispettato le sentenze a suo carico e di non aver pagato per i danni che ha fatto.

Tutto è cominciato quando nel 2017 i canali Rai hanno deciso di non trasmettere il film di Heather Parisi, Blind Maze. Lei delusa da questa situazione, ha deciso di lasciare l’agenzia di presta Arcobaleno Tre, facendo delle accuse sulla sua esperienza con loro. Niccolò Presta, figlio di Lucio, decise di non accettare la critica e di portarla in tribunale con l’accusa di diffamazione.

Heather Parisi smascherata dal suo ex agente: i due finiti in tribunale

Sono oramai cinque anni che questa situazione sta andando avanti e ancora ad oggi non è stato risolto nulla, anzi. Niccolò ha deciso di tornare alla carica scrivendo un tweet sui social che ha fatto tremare tutti:

“Heather Parisi ricordo che il tribunale 1 grado ti ha condannato sia per diffamazione nella causa con me, che per illecita pubblicazione di immagini con me ed i miei figli al pagamento dei danni e delle spese, ma non hai rispettato le due sentenze pagando. Ti nascondi ad HongK?”

Così Lucio ha deciso di tornare all’attacco, facendo così capire anche alle persone che anni fa si erano interessate a questa faccenda, che non è stato ancora concluso niente e che la loro situazione è ancora in alto mare.

Heather come avrà reagito a questo tweet? Il suo ex agente con le sue parole l’ha messa in una situazione piuttosto scomoda ed è arrivato il momento per lei, forse, di risolvere questa faccenda.