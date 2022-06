Stefano De Martino distrutto sui social, la confessione dell’ex ballerino lascia senza parole: non ce lo saremmo mai aspettati

Il periodo corrente è sicuramente uno dei periodi più felici per il celebre Stefano De Martino. Negli ultimi mesi, il conduttore ha preso parte all’edizione 2022 di “Amici” nel ruolo di giudice, divertendosi immensamente accanto ai colleghi Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Parallelamente, a livello personale, l’ex ballerino non ha di che lamentarsi. Dopo una lunga pausa, infatti, pare proprio che sia rifiorito l’amore tra De Martino e l’ex moglie Belen Rodriguez, che sarebbe tornata tra le sue braccia.

Tutto, nella vita del presentatore, starebbe procedendo proprio come in un sogno. Eppure, solamente qualche giorno fa, Stefano si era lasciato andare ad un pesante sfogo che non aveva mancato di colpire i fan. La triste confessione, arrivata tramite Instagram, lascia davvero senza parole.

Stefano De Martino distrutto sui social, la triste confessione: “ora che è morto lui…”

Lo scorso 4 giugno ricorreva il 28esimo anniversario della scomparsa di Massimo Troisi. Il celebre attore se ne andò poche ore dopo la fine delle riprese de “Il Postino“, l’ultima pellicola che lo ha visto recitare in tutta la sua maestria. Ancora oggi, moltissimi colleghi della tv lo ricordano con grande affetto, consapevoli di non poter in alcun modo eguagliare le sue capacità ed il suo genio.

Come partenopeo – e soprattutto come suo grande ammiratore -, anche Stefano De Martino non ha potuto esimersi dal condividere un dolcissimo ricordo, indirizzato proprio al “comico dei sentimenti” (così veniva definito).

Le parole del conduttore hanno profondamento colpito i fan che lo seguono sui social, e non avrebbe potuto essere altrimenti. “Morto un Troisi non se ne fa un altro” ha sentenziato il compagno di Belen, che i followers non hanno mancato di assecondare con grande partecipazione e commozione.

“Lui rimane l’unico e inimitabile” – ha osservato una fan, rapidamente raggiunta da molti altri – “Unico al mondo“, “Impossibile dimenticarlo“. Un post che, per ovvi motivi, ha racimolato il boom di likes.

