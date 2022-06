“Fa miracoli mai visti” Lidl, code a non finire per il prodotto che vogliono tutti

Un prodotto di Lidl sta spopolando tanto che le code per accaparrarselo non hanno fine. I suoi effetti sono miracolosi, ecco di cosa si tratta.

Se i prodotti Lidl sono molto apprezzati per il loro rapporto qualità prezzo, questa volta uno in particolare sta attirando le attenzioni. Questo è finito al centro dei riflettori in quanto ha catturato i consumatori a tal punto da aspettare in coda per riuscire a portarselo a casa.

Si tratta di un prodotto amatissimo per i suoi effetti miracolosi, ma che non ne determinano un prezzo elevato, tanto da essere alla portata di tutti.

A conquistate non solo i consumatori, ma anche i ricercatori: un’organizzazione spagnola – la OCU (Organizzazione Consumatori e Utenti) ha realizzato uno studi e questo prodotto si è classificato primo.

Lidl, code infinite per il prodotto più ambito

Negli scaffai di Lidl si può trovare un prodotto senza precedenti che sta scatenando gli acquirenti. Si tratta della crema Cien, oggetto dello studio dell’organizzazione spagnola, che l’ha vista posizionarsi sul primo posto del podio.

Il prodotto in questione viene 2,99 euro ed è pertanto molto economico, senza tuttavia rinunciare alla qualità: introdotto nei supermercati a marchio Lidl è diventato un oggetto di desiderio molto ambito, tanto che le code per conquistarselo non sono mancate nei punti vendita dell’insegna.

Questa crema viene offerta in varie tipologie: da quella giorno, a quella notte, a quella antirughe, in generale ha una consistenza molto leggera tanto che viene assorbita in tempi rapidi, garantendo così idratazione. A questo si aggiunge la sua proprietà protettiva in quanto contiene anche elementi per filtrare i raggi solari.

Di recente quella antirughe da giorno, da 3,49, è stata premiata nel 2022 da Bon a Savoir, rivista svizzera.

L’ampia scelta rende questa crema adatta a diverse età ed esigenze. Queste sono le garanzie del suo successo dettato anche dal suo prezzo molto accessibile, per la gioia dei consumatori.