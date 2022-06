Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Dopo anni la verità sulla rottura

I due attori hanno vissuto un’intensa storia d’amore che però è giunta al capolinea. Ecco quali sono i veri motivi del loro addio.

Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, con il loro amore hanno fatto sognare milioni di adolescenti che hanno vissuto quella fase della vita nel periodo tra il 2006 e il 2007.

Prima in ”Notte prima degli esami” e poi in ‘‘Come tu mi vuoi”, le loro storie d’amore cinematografiche hanno appassionato tutti, ma poi le stesse sono diventate realtà. Infatti, Nicolas e Cristiana si sono trasformati in una coppia a tutti gli effetti, anche nella vita reale.

I due, all’epoca, erano giovanissimi e all’inizio della loro carriera. La loro relazione è durata circa un anno, hanno vissuto un periodo molto intenso insieme ma non sono mancate le liti e i momenti no.

Tutta la verità sull’addio tra i due attori

Ma perché tra Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi è finito quell’amore travolgente che ha fatto sognare tutti?

Sembrerebbe che alla base non ci siano motivi di tradimenti o accadimenti particolari, semplicemente tra i due si era spenta la fiamma di un tempo che li ha tenuti uniti per oltre un anno e quindi gli attori hanno deciso di prendere strade diverse.

In una recente intervista, Vaporidis, a proposito della sua ex, aveva affermato: “Con Cristiana ci siamo scannati. Ci tiravamo i piatti, ci siamo mandati a quel paese. Ma è stato un grande amore. Anche se non siamo amici, le voglio bene e sono fiero dei suoi successi. È una bella persona. Con lei ho vissuto un momento importante della vita. Quando è finita è finita. Con Cristiana eravamo molto confusi, ma anche questo aiuta a crescere”.

E se l’attuale naufrago de ”L’Isola dei Famosi” ha speso belle parole nei confronti dell’attrice, non sembra essere dello stesso avviso la Capotondi. Quando, infatti, le è stato chiesto un commento sulla partecipazione del suo ex al reality di Canale 5, ha risposto: “Nicolas all’Isola dei famosi? Io mi tuffo nell’informazione di La7 e nei film sulle piattaforme”.

Sminuendo così l’attuale impegno del collega nonché suo ex fidanzato. Chissà cosa ne penserà Nicolas quando lascerà l’Honduras e ne verrà a conoscenza.