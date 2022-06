Arriva l’estate, si accendono i climatizzatori: come risparmiare in bolletta

Climatizzatori. Le alte temperature che stanno già segnando il mese di giugno ci spingono ad azionarli spesso e per lungo tempo. Come evitare di far lievitare troppo la bolletta?

L’estate è letteralmente alle porte. Siamo pronti a fronteggiare le condizioni meteo sempre più afose cercando refrigerio con tutti i mezzi possibili e immaginabili, grazie soprattutto alla tecnologia che, anche in questo caso, ci viene incontro.

Siano benedetti i climatizzatori. Con le temperature che hanno superato i 40° durante gli anni passati, essi rappresentano degli strumenti indispensabili. No, non è affatto un’esagerazione. Tuttavia, c’è sempre il rovescio della medaglia. Se da un lato ci offrono la possibilità di superare indenni l’estate, dall’altro rappresentano una mazzata per le nostre tasche: i costi in bolletta si fanno esorbitanti, soprattutto nel corso di questo 2022 che, fin dall’inizio, è stato segnato da rincari spaventosi al riguardo. Come tamponare tale salasso senza rinunciare alla piacevole frescura?

Climatizzatori: i consigli indispensabili per non trovare brutte sorprese in bolletta

Cambiare classe energetica

I climatizzatori acquistati qualche anno fa sono di classe energetica B. Potrebbe essere arrivato il momento di sostituirli con apparecchi di classe A+++ (ma è accettabile anche classe A++), forse inizialmente più costosi ma che, alla lunga, comporteranno un risparmio notevole in bolletta.

Ridurre l’uso notturno

Adottando dei semplicissimi accorgimenti e cambiando qualche piccola abitudine, potremmo evitare che il nostro impianto di climatizzazione funzioni eccessivamente in momenti in cui non è necessario. Di notte, per esempio, le temperature ambientali sono più basse, non è sempre necessario tenerlo acceso. Alcuni condizionatori hanno installata la “modalità sleep” per controllare la funzionalità tramire un timer.

Riorganizzare i tuoi mobili in casa

Non posizionare mai i mobili in modo da ostruire le prese d’aria dell’aria condizionata. Sistemate l’elettrodomestico in modo che l’aria stessa fluisca liberamente, senza ostacoli, all’interno dell’ambiente. Evitare, inoltre, luoghi dove porte e finestre sono sempre aperte: il ricircolo continuo di aria rallenta il raffreddamento, quindi aumentano i consumi.

Effettuare la manutenzione

Effettuate la manutenzione dell’aria condizionata a intervalli regolari. Tenere l’impianto pulito gli impedirà di lavorare eccessivamente; sarà più efficace, senza esborsi di denaro extra a causa dei filtri bloccati.

Impostare la giusta temperatura

Una temperatura troppo bassa non è consigliabile perché costituirebbe un danno per la salute e uno spreco. Impostate una temperatura costante intorno ai 26°, senza spegnere e riaccedendere il condizionatore di continuo.