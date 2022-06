Rai, allontanato il grande conduttore: la “colpa” è della sua collega

Pazzesco in Rai, il grande conduttore è stato allontanato dopo più di quarant’anni: colpa di Antonella Clerici.

La Radiotelevisione Italiana S.p.A, meglio conosciuta come Rai, è la società del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia. Rai 1 è stato il primo canale della società, lanciato addirittura nel lontano 3 gennaio del 1954. Nel corso degli anni, l’azienda ha mandato in onda numerosissimi show amati dalla popolazione, ha acquistato talvolta diritti televisivi di eventi sportivi e ha ingaggiato i volti migliori della televisione.

Anche Claudio Lippi è stato uno dei presentatori più amati della storia della Rai. Il nativo di Milano ha lavorato ininterrottamente per la tv di Stato per più di 40 anni, per poi passare qualche annetto a Mediaset prima del grande ritorno. Dal 2011 al 2013 ha affiancato Antonella Clerici nella conduzione de ‘La prova del cuoco’: dopo 6 anni, il classe 1945 ha affiancato Elisa Isoardi nel medesimo programma. Il cantante e conduttore, dopo questa breve parentesi, è stato allontanato dalla Rai: cerchiamo di capire cosa sia successo.

Claudio Lippi allontanato dalla Rai: la colpa è di Antonella Clerici

Claudio Lippi non sta vivendo di certo un momento facile: lo storico conduttore ha rivelato di essere sia senza lavoro che senza soldi. Stando alle sue parole, è stato truffato da quelli che credeva essere amici. Ma perché il nativo di Milano non è più in televisione? Dopo aver lasciato ‘Buona Domenica’ (aveva guidato lo show per appena 5 puntate) per divergenze creative, la sua carriera televisiva subì uno stop molto pesante.

Antonella Clerici ed Elisa Isoardi gli hanno aperto le porte de ‘La Prova del Cuoco’, dove lui è stato molto presente. Dopo 20 edizioni, la trasmissione è stata chiusa: l’azienda ha deciso di proporre un nuovo cooking show per stimolare i telespettatori. Secondo alcune importanti indiscrezioni, la Clerici ha deciso di non confermarlo al suo fianco e di rilanciarsi con un cast completamente nuovo. Verso le ultime puntate de ‘La Prova del cuoco’, il presentatore 1945 rilasciò diverse parole in cui si scagliava contro la chiusura del programma.