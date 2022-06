Ieri mattina un bambino di soli sette mesi è morto in ospedale dove era stato ricoverato in seguito ad un malore che lo aveva colto in casa ad Oniferi (Nuoro).

Sotto choc la comunità di Oniferi, in provincia di Nuoro, per la morte di un bambino di soli sette mesi. Il piccolo, mentre si trovava in casa, avrebbe accusato un improvviso malore sotto gli occhi dei genitori che hanno lanciato l’allarme.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i sanitari che, dopo i primi tentativi di rianimazione, lo hanno trasportato d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale di Sassari, dove poco dopo il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Nuoro, si sente male in casa: bambino di soli sette mesi muore in ospedale

Aveva solo sette mesi il bambino che ieri, sabato 11 giugno, è deceduto all’ospedale civile di Sassari. Il piccolo era stato trasportato nel nosocomio del capoluogo di provincia sardo nella mattinata di venerdì per un improvviso malore.

Secondo quanto riportano alcune testate locali e la redazione di Leggo, il bimbo si era sentito male nella casa dove viveva ad Oniferi, un piccolo comune della provincia di Nuoro. I genitori, che hanno assistito al dramma, hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bambina di 5 anni scompare dalla spiaggia e viene ritrovata in mare. Muore in ospedale dopo poche ore

Presso l’abitazione si è precipitata l’equipe medica del 118. Considerata la gravità della situazione è stato allertato anche l’elisoccorso. Gli operatori sanitari hanno attivato le manovre salvavita e successivamente hanno trasportato il bimbo presso l’ospedale di Sassari. Inutili, però, tutti i tentativi di strapparlo alla morte: dopo circa 24 ore dal ricovero, i medici ne hanno dichiarato il decesso. A stroncarlo, riporta Leggo, sarebbe stato un arresto cardiaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bambina di soli 4 mesi muore in ospedale: inutili i tentativi di rianimazione

La drammatica notizia ha gettato nel dolore l’intera comunità di Oniferi, strettasi ai familiari del piccolo che lascia i genitori e i due fratellini. La sindaca, Stefania Piras, ha stabilito una giornata di lutto cittadino nel giorno in cui verranno celebrati i funerali.