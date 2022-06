“Un Posto al Sole”, “Rossella” devastata dopo le riprese: cosa è successo

Un Posto al Sole si sta preparando a dei momenti davvero complicati: Giorgia Gianetiempo, che nella soap interpreta Rossella Graziani, ha raccontato tutto sui social

Rossella Graziani è uno dei personaggi più amati della soap opera napoletana, Un Posto al Sole. La conosciamo praticamente fin dalla sua nascita, ma circa dall’età di dodici anni, viene interpretata da Giorgia Gianetiempo. Nel corso degli anni abbiamo visto crescere sia Rossella che Giorgia, ed entrambe si sono date anima e corpo in questo ruolo così importante.

Rossella, da quasi un anno a questa parte, è diventata la protagonista assoluta delle vicende di Palazzo Palladini. Infatti, terminata l’università, ha cominciato a lavorare in ospedale e il suo cammino si è incrociato con quello del suo capo Riccardo Crovi, che l’ha fatta anche perdutamente innamorare. Intanto, si è ritrovata a dover affrontare anche la separazione dei suoi genitori, Silvia e Michele.

Un Posto al Sole, Giorgia Gianetiempo devastata: “Ho pianto tutto il giorno”

Sicuramente è un periodo molto citrico per la famiglia Graziani e i fans speravano che le cose potessero migliorare, ma ieri l’attrice ha preoccupato tutti con delle storie che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La ragazza infatti ha inquadrato i suoi occhi lucidi, raccontando di aver pianto tutto il giorno sul set.

Non è chiaro se siano state lacrime finte – a giudicare dai suoi occhi, sembrerebbe di no – e se si tratta di qualcosa che riguarda la sua famiglia. C’è da dire che, proprio in questo periodo, i telespettatori stanno vivendo col terrore di assistere ad una ipotetica morte di Raffaele Giordano, che si sta ritrovando a fronteggiare le minacce di alcuni camorristi. In ogni caso, non è da escludere la morte di qualcuno, questo spiegherebbe il motivo delle sue lacrime.

Se un personaggio muore, significa che il cast deve dire addio ad uno di loro. E gli addii sono dei momenti sempre tristi. Per questo l’attrice stava piangendo?