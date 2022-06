Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, perché è finita tra di loro? La verità

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono lasciati anni fa, dopo una intensa storia d’amore che ha fatto discutere: ma perché le loro strade si divisero?

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona non sono stati insieme tanto tempo, eppure della loro storia si continua a parlare ancora oggi che sono passati tutti questi anni. I due si sono conosciuti tanto tempo fa, quando la showgirl argentina era appena arrivata in Italia: per via di questa relazione, finì sotto ai riflettori fin da subito. Lei, ragazza apparentemente semplice e lui, ex paparazzo che aveva ancora dei problemi con la legge.

Una coppia tanto amata quanto discussa, per certi versi, e su di loro nessuno ci avrebbe mai scommesso un centesimo. Infatti alla fine le loro strade si sono separate per sempre e, nonostante Belen sia diventata poi famosa con il passare del tempo per i suoi ritorni di fiamma, non è mai tornata con Fabrizio Corona. L’affetto, comunque, non è mai svanito.

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez: i motivi della fine della loro storia

Ma quello che tutti si chiedono ancora, a distanza di tutti questi anni, è questo: perché si sono lasciati? C’è da dire che in quel periodo già Fabrizio aveva dei seri problemi con la legge e quando il carcere si è messo tra di loro, non ci sono state alternative.

E poi, proprio in quel momento, la strada di Belen si è incrociata con quella dell’ex ballerino di Amici di Maria de Filippi, Stefano De Martino. Per la showgirl argentina fu davvero amore a prima vista e per lei e Fabrizio non ci sono state più alternative. Si sono così lasciati per sempre, intraprendendo due strade completamente differenti.

In ogni caso, i due non hanno più alcun rancore l’uno verso l’altro. Qualche volta sono tornati a parlare della loro storia ed entrambi conservano un bel ricordo di quel periodo della loro vita, nonostante tutto quello che è successo.