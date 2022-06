Victoria De Angelis in compagnia di un uomo, non si tratta però di Damiano David: ecco con chi è la bassista dei Maneskin

Con il suo gruppo musicale fondato negli anni liceali, di strada ne ha fatta tanta in pochissimo tempo. Victoria De Angelis e i Maneskin, in pochi anni, hanno conquistato la musica italiana e internazionale.

Il grande successo a X Factor, quindi l’affermazione definitiva in un 2021 da incorniciare. Prima vincendo il Festival di Sanremo, quindi l’EuroVision con ‘Zitti e buoni‘. Il gruppo rock continua a macinare riconoscimenti e risultati importanti ed è ormai conosciuto in tutto il mondo.

Anche i singoli membri del gruppo, logicamente, hanno guadagnato grande fama. E così, naturalmente Victoria. La 22enne è già una delle star assolute in Italia sui social: su Instagram conta oltre 3 milioni e 600 mila followers. Un idolo soprattutto tra i giovanissimi, ma non soltanto per la sua bravura artistica.

La bassista dei Maneskin lascia sempre senza fiato per il suo fascino indescrivibile, una bellezza sbarazzina e irriverente che trova il modo di stupire in ogni occasione. Impazzano, naturalmente, i rumours sulla sua situazione sentimentale. In una intervista dello scorso anno, aveva dichiarato di avere un orientamento sessuale fluido. Più di una volta c’è stato chi ha ipotizzato che tra lei e il frontman Damiano David ci sia del tenero, ma entrambi hanno sempre smentito.

Victoria De Angelis, al tavolo di un pub con lui: ecco di chi si tratta

Nelle ultime stories su Instagram, vediamo comunque Victoria in compagnia di un uomo. Ma non si tratta di Damiano. Questa volta, la persona coinvolta è Tomas Ayerbe, un giovane art director.

In giro per strade e negozi di Londra, li vediamo prima all’interno di un pub, quindi, poco dopo, scattarsi una serie di simpatiche fototessere con facce ed espressioni molto buffe. Tra i due c’è sicuramente grande sintonia. Amici o qualcosa di più, non è dato sapere per ora.