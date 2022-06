Vacanze estive 2022: sono queste le mete più economiche da non perdere

Se stai pensando alla prossima meta estiva, sei nel posto giusto. Oggi ti proponiamo alcune mete economiche e molto gettonate.

La voglia di vacanza è sempre più travolgente, ormai siamo nel pieno dell’estate 2022, in molti hanno già prenotato in posti bellissimi ed altri pensano al caro prezzi. Se anche tu fai parte della seconda categoria, sei nel posto giusto.

Mare, montagna, lago, campagna, non importa, è sempre il momento di partire per una vacanza, staccare la spina dopo un anno di duro lavoro è quello che ci vuole. Per questa ragione vogliamo consigliarti alcune bellissime mete, in Italia, che non solo ti daranno un assoluto relax ma anche un piccolo aiuto economico.

Le mete meno care e più gettonate del 2022

Per una vacanza all’insegna del divertimento e del relax, affidati a questa lista, spenderai pochissimo e vivrai un’esperienza unica nel suo genere.

Maratea – Basilicata: Situata in Provincia di Potenza, questa zona della Basilicata è molto apprezzata dagli italiani. Qui potrai trovare mare e monti, le spiagge che affacciano sul Mar Tirreno, sono bellissime. Il costo medio a persona per un soggiorno in un b&b è di 20 euro a persona.

Vico del Gargano – Puglia: Per una vacanza all’insegna del viaggio on the road, c’è Vico del Gargano. I panorami sono bellissimi così come i borghi che rientrano nei Più belli d’Italia.

Cilento – Campania: anche questa è una meta economica e gettonata. Le bellezze naturalistiche fanno parte del Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Eurospin, l’offerta folle lascia i clienti senza parole: tutti lo vogliono, costa pochissimo

Costa Rei – Sardegna: una frazione di Muravera, non fatevi spaventare dalla Regione troppo cara, come dicono alcuni rumors. Questa zona è economica e vi offrirà il massimo del relax. Provare per credere.

Sesti Levante – Liguria: potete soggiornare in b&b molto graziosi, i prezzi variano ed i minimi si aggirano sui 30 euro. Questa zona è ricca di storia e di cultura, perfetta per una vacanza all’insegna della scoperta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Lidl è inarrestabile, file interminabili per lui: “Lo desideravo da tempo”. Finalmente è in super offerta

Queste sono alcune delle mete più gettonate per l’estate 2022, cos’aspetti? Prenota e parti! Il relax è assicurato.