“Un abbraccio a tuo papà” Chanel Totti e quel commento che non passa inosservato: lei reagisce così – VIDEO

Chanel Totti, il commento che non è passato inosservato sotto all’ultimo video di TikTok: c’entra il papà Francesco Totti

Nessuno lo avrebbe mai potuto prevedere, eppure la bellissima Chanel Totti, all’interno della piattaforma di TikTok, ha racimolato un pubblico di seguaci pari a ben 19mila unità. Il motivo? Indubbiamente la notorietà dei suoi stessi genitori, Ilary e Francesco, ma anche la frequenza con cui la 15enne tende a condividere nuove pubblicazioni sui social.

La giovane, a quanto sembra, si diverte a registrare incantevoli clip in cui, in lip-sync, intona alcuni dei brani più famosi del momento, che sicuramente hanno anche l’intento di lasciar trapelare il suo stato d’animo.

Forse è proprio in virtù di ciò che i commenti, sotto alle varie clip, sono sempre moltissimi e a dir poco variegati. Solamente nelle scorse ore, tramite il secondo account ufficiale della figlia di Totti, è spuntata una frase che non poteva in alcun modo passare inosservata. Come avrà reagito la bellissima Chanel?

“Un abbraccio a papà” Chanel Totti e quel commento che non passa inosservato – VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Milly Carlucci a ruota libera sul figlio Patrick: “deve meritarsi lo stipendio”. Da non crederci!

Sotto l’ultimo video TikTok di Chanel Totti i commenti stanno a dir poco impazzando. La figlia 15enne di Ilary e Francesco, come di consueto, interpreta con spensieratezza un brano in lip-sync, non mancando di inquadrare il suo lussuoso salotto sullo sfondo.

Non si sono fatti attendere i commenti circa la bellezza di Chanel, che nonostante la giovane età sembra somigliare alla conduttrice Ilary Blasi ogni giorno di più. La lunga chioma bionda, la pelle diafana e gli occhi azzurri sono solamente alcuni dei tratti che la giovane sembrerebbe aver preso dalla mamma.

Il motivo per cui molti fan, tuttavia, seguono le pubblicazioni di Chanel, è proprio l’ammirazione che essi nutrono per il papà Francesco Totti. Questo aspetto si evince chiaramente da uno dei commenti apparsi proprio sotto la clip che vi abbiamo proposto, pubblicata a malapena un giorno fa: “un abbraccio forte a tuo papà, digli che è un capitano“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Antonella Clerici ha rischiato di morire: la confessione da brividi della conduttrice

Con ogni probabilità, gli utenti controllano le pubblicazioni di Chanel in attesa di veder spuntare il suo celebre papà da un momento all’altro. Chanel, che ne è sicuramente consapevole, non ha minimamente reagito al commento del fan in questione.