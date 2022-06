Romina Power, altro che Lecciso: in bikini è lei la numero uno, 70 anni e un fisico pazzesco – FOTO

Avete già visto Romina Power in bikini? La cantante all’età di settant’anni fa invidia al mondo, che sorpresa

E’ una donna di altri tempi, che pratica la gentilezza in ogni occasione. Romina Power è un concentrato di energia positiva che non si tira mai indietro ed è sempre pronta ad aiutare il prossimo con la sua bontà.

E’ un’artista a trecentosessanta gradi, da tutti conosciuta per essere l’ex moglie e collega di Al Bano con il quale ha creato una coppia sotto e sopra il palco. Nostalgia canaglia, Felicità e tanti altri brani l’hanno resa una cantante nota in tutto il mondo che, arrivata all’età di settant’anni, si dedica più a se stessa e si gode un periodo di pausa, lontano dai riflettori e telecamere.

Romina Power, in bikini: le ventenni mute – FOTO

Il tempo passa ma la bellezza resta e quando si parla di Romina Power non facciamo riferimento soltanto a quella esteriore ma anche interiore. La cantante è strepitosa e nonostante l’avanzare degli anni riesce sempre a lasciare il segno.

Attualmente si è concessa un periodo di pausa, all’insegna del relax e della tranquillità: bagno, buona compagnia, yoga, meditazione.

Ed è proprio in questi giorni che sta girando sul web una foto scattata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini dove la cantante si mostra intenta a scendere in acqua con un bikini fucsia che le ha messo in risalto tutte le sue forme prorompenti. I più attenti avranno notato che la Power ha indossato uno slip-tanga con i lacci ai fianchi.

Insomma, l’età è soltanto un numero che Romina Power porta alla grande. I fan impazziscono per lei che nel corso degli anni ha conquistato la stima e l’affetto del pubblico che vorrebbe rivederla sul palco per emozionarsi ancora una volta insieme alla sua voce. Per il momento non ci sono concerti in programma, ma non mancheranno occasioni di ascoltarla.