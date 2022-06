Al Bano e la pensione: le cifre parlano chiaro. Ecco cosa è stata in grado di fare Romina. Il confronto non regge: tutte le specifiche

A distanza di anni ed anni dalla loro separazione non si parla di Al Bano se non anche di Romina Power. Una coppia scoppiata nella vita privata ma non sul palco e soprattutto non per il gossip. Su di loro c’è sempre qualche ghiotta pillola che arricchisce il panorama delle notizie e incuriosisce il pubblico che continua ad amarli come il primo giorno.

Insomma l’attenzione è sempre alta con notizie vere o presunte che solo a volte vengono commentate dai diretti interessati. Al Bano si sbottona di più rispetto alla sua ex moglie che, invece, tiene molto alla sua privacy e difficilmente “cede” alla tentazione di rispondere alle provocazioni.

Questa volta però l’indiscrezione riguarda l’aspetto economico dei due. Stando a quello che si legge sul web, Romina avrebbe fatto un bello smacco al suo ex in termini di soldi. C’entra la pensione, vediamo nel dettaglio tutto.

Al Bano vs Romina, è tutta questione di pensione

Pensioni a confronto tra Al Bano Carrisi e la sua ex moglie Romina Power. I due infatti pare che percepiscano due compensi molto diversi con un dislivello non da poco, ma perché tutto questo viene da chiedersi?

Il cantante di Cellino San Marco non ha avuto problemi a parlare della sua pensione. Una cifra irrisoria per il tenore di vita che il vip è solito avere. Per l’istituto di previdenza ad Al Bano spettano 1470 euro, questa è la cifra che il cantante ha rivelato in una un’intervista rilasciata all’Agi spiegando che non riuscirebbe a vivere solo con la pensione.

Cosa ben diversa accade per Romina Power, o almeno così pare. La cantante di origine statunitense infatti, secondo quando si legge online, percepirebbe una pensione molto più alta rispetto al suo ex marito. Parliamo di 2300 euro.

Una forbice molto ampia tra le due cifre, ma perché questa differenza così evidente tra gli assegni dei due ex coniugi che hanno seguito una carriera molto simile? Il motivo potrebbe essere riferito al fatto che Romina ha lavorato molto anche in tv, con conduzioni importanti e ruoli come attrice, impegni che nel tempo hanno contribuito a far lievitare l’assegno.

C’è da specificare però che la Power ha smentito queste cifre ma non ha “aggiornato” il dato. Preferisce mantenere, come sempre, la totale riservatezza.