Michelle Hunziker pizzicata di nuovo insieme al bel Giovanni Angiolini. E Tomaso Trussardi cosa fa? Ecco svelata la verità

Che Michelle Hunziker abbia ritrovato il sorriso dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi non è ormai più un mistero. La conduttrice Mediaset continua a dichiararsi single, anche con le persone più intime, ma è evidente che è solo un modo per tenere a bada la curiosità e “proteggere” questo nuovo amore che è sbocciato da poco.

Il fortunato, come è ormai noto, è Giovanni Angiolini, aitante chirurgo ed ex concorrente del “Grande Fratello”. I due sono stati pizzicati diverse volte insieme. Gli scatti parlano chiaro e anche se Michelle si tiene lontano in ogni modo dal commentare, la relazione va avanti e si consolida nel tempo.

Proprio negli scorsi giorni i due piccioncini sono stati scovati di nuovo insieme. E Tomato Trussardi? Ecco come ha reagito il bell’imprenditore bergamasco.

Michelle Hunziker scappa in Sardegna, e Trussardi? La verità

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno ormai preso due strade diverse. Vite separate che ogni tanto si incrociano di nuovo per il bene delle loro figlie, Sole e Celeste. I due, infatti, hanno mantenuto un buon rapporto proprio per preservare la felicità delle loro piccole.

E così mentre mamma Michelle scappa in Sardegna tra le braccia del suo nuovo amore, ecco che papà Tomaso si occupa delle piccole proponendo loro una bellissima avventura. La conduttrice di “Striscia la notizia”, infatti, è stata sorpresa dal settimanale Nuovo in una vacanza dalle tinte amorose.

Sullo yatch insieme al suo Giovanni, in versione sirena, Michelle sfoggia un fisico da urlo. I due si baciano, si coccolano, si godono il relax in barca cullati dalle onde del mare sardo (terra d’origine del chirurgo), tra tramonti spettacolari e apertivi che completano una cartolina da sogno.

E Tomaso? È “scappato” a Gardaland con le sue bimbe ed il suo fedele cane Odino che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi anni anche grazie ai contributi social di Michelle. Trussardi, infatti, è sempre stato abbastanza restio a mostrare sul suo profilo Instagram momenti di vita privata.

Ogni tanto però fa un’eccezione proprio come è successo per lo scatto condiviso nelle Stories abbracciato a Sole e Celeste in uno dei parchi divertimento più spettacolari dello Stivale. Un perfetto papà single che al momento, a differenza della sua ex moglie, sembra dedicarsi totalmente al lavoro e alle sue due bambine.