“Il Matrimonio con lui” Suor Cristina, da The Voice alle nozze eterne con l'”Uomo” più amato – FOTO

Tra i personaggi che hanno stupito i telespettatori in questi anni c’è sicuramente Suor Cristina: da ‘The Voice’ alle nozze, la sua storia.

In questo particolare periodo storico, in televisione sono molto seguiti i talent show. ‘The Voice of Italy’ è senza il minimo dubbio uno dei format più riusciti. Ispirato alla versione olandese, nel nostro paese va in onda dal 2013. Tantissimi ‘cantanti’ hanno stregato il pubblico: la seconda edizione fu probabilmente una delle più entusiasmanti. Nel 2014, infatti, vinse Suor Cristina. I video delle sue performance fecero il giro del web a velocità imbarazzante e conquistarono numeri stratosferici, donando visibilità anche allo show.

La nativa di Vittoria, dopo il successo, firmò un contratto discografico con la Universal Music mentre nel 2014 partecipò al Concerto di Natale in Vaticano trasmesso dalle reti Rai. La religiosa ha anche preso parte a ‘Ballando con le Stelle’, venendo però eliminata dopo poche puntate. La sua ultima apparizione televisiva degna di nota risale al 2020: la siciliana fu ospite a ‘Guess My Age – Indovina l’età’. Dotata di grande energia e di una simpatia genuina, la classe 1988 ha poi realizzato anche il suo sogno.

Suor Cristina, da ‘The Voice’ alle nozze eterne con l'”uomo”: storia da brividi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giorgio Locatelli e la malattia della figlia: quello che ha fatto per lei è commovente

Cristina Scuccia, dopo aver preso i voti nella congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, divenne un popolare personaggio televisivo. La sua forza e le sue performance scatenate con l’abito da suora conquistarono non soltanto il pubblico italiano, ma praticamente tutto il mondo. Nonostante la popolarità, la siciliana non ha mai perso la sua fede e soprattutto il suo amore verso Dio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>Beatrice Borromeo mette all’angolo le reali, cosa sta succedendo. Nessuno se lo aspettava

Nel 2020, arrivarono anche le “nozze” eterne per lei. Suor Cristina, infatti, rinnovò i voti nella chiesa di Sant’Ambrogio a Milano e svelò ai giornalisti che si era sposata definitivamente con Cristo. Il suo talento è però innegabile: in molti sperano di vederla nuovamente sul piccolo schermo e di ascoltare un suo nuovo lavoro.