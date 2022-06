Conoscete Pasqualina Sanna? E’ l’ex fidanzata di Gianluca Ginoble, ma cosa fa nella vita? Scopriamo tutti i dettagli

Classe 1991, di origine napoletana, Pasqualina Sanna è da tutti conosciuta per essere stata la fidanzata di Gianluca Ginoble. Segni particolari? Sguardo seducente e sorriso irresistibile.

Molto attiva sui social, vanta di quasi settantasettemila follower con i quali condivide alcuni scatti mozzafiato che diventano immediatamente virali. Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla sua vita e sul motivo che ha spinto lei e il cantante a lasciarsi.

Pasqualina Sanna, chi è l’ex fidanzata di Gianluca Ginoble?

Non tutti ricordano che Pasqualina Sanna è stata una pupa di “La pupa e il secchione” e una delle protagoniste della seconda edizione di “Hit the road Man”. Fu “Diva e donna” a lanciare la notizia della storia d’amore tra lei e l’artista di Il volo.

In realtà i diretti interessati non hanno mai smentito o confermato nulla al riguardo, quindi ancora oggi si parla di un’indiscrezione che non avrebbe avuto alcun seguito, almeno ufficialmente.

Entrambi preferiscono separare la vita pubblica da quella privata. Intanto sembrano percorrere strade diverse, lui con il suo gruppo è pronto ad esibirsi in tutto il mondo e ad emozionare i fan con effetti speciali; lei continua la sua carriera da modella e infuencer che le sta facendo ottenere importanti risultati.

E c’è di più, secondo quanto si apprende dai social, Pasqualina avrebbe intrapreso il percorso da attrice. Ci sono alcuni scatti e filmati che testimoniano tale evento.

E’ ancora giovane, ha tante esperienze alle spalle e molti progetti da realizzare. Non abbiamo altri dettagli sulla su vita, ma da quanto si evince sembra una ragazza determinata, solare e intraprendente.

I fan, che da anni la seguono su Instagram, vorrebbero vederla in televisione in qualche reality. Che quest’anno si la volta giusta per partecipare al “Grande fratello vip”? Non ci resta che attendere, stay tuned.