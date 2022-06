Carlotta Mantovan non si nasconde più, “Il mio amore immenso”. Ha dimenticato Frizzi? FOTO

L’ex Miss Italia ha pubblicato una foto in cui racconta un innamoramento folle per un’altra persona che in questi anni le ha dato conforto dopo la scomparsa del compagno.

Sono passati 4 anni da quel fatidico 26 marzo 2018 quando ci ha lasciato Fabrizio Frizzi creando un vuoto incolmabile in moltissime persone, in particolar modo nella moglie Carlotta Mantovan classe 1982.

Un lutto profondissimo che la ex modella e giornalista ha affrontato grazie alla vicinanza di amici e parenti, soprattutto Antonella Clerici che le ha permesso, tramite colleghi comuni, di restare nel mondo della tv.

Ha condotto così la rubrica “Tutta salute” con Michele Mirabella, e “Portobello” con la stessa Clerici. Oggi, invece, pare che si sia lasciata il mondo dello spettacolo alle spalle.

Visualizzando ora il suo profilo Instagram si nota che la giornalista si starebbe occupando a tempo pieno della figlia e della sua grande passione per i cavalli. Ieri però, inaspettatamente, ha postato anche la foto di un nuovo amore ritrovato, che pare, le stia dando conforto in questi anni difficili.

Carlotta Mantovan ha ritrovato il sorriso, nuovo amore folle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Non si sa molto della vita della ex partecipante a “Miss Italia” dove nel 2001 arriva al secondo posto e conosce, come premio ambito, l’amore del suo Fabrizio.

Dalla morte del marito Carlotta si è chiusa in se stessa e non ha rivelato molto del modo in cui trascorre le sue giornate o di possibili nuovi amori che le hanno dato sollievo e conforto. Ieri però sulla sua pagina Instagram è apparsa una foto che cattura un primo piano molto particolare e sotto cui campeggia un triplo hashtag “#grazieamorepertuttiituoisorrisi #momentidifelicità #ilmioamoreimmenso❤️”.

Amore trovato per lei? No, solo un amore confermato. Quello della figlia Stella, di 7 anni, che è conforto e amore puro per lei, luce negli occhi e sole nel cuore, ricordo vivo del suo unico amore scomparso per un’emorragia celebrale che gliel’ha strappato dalle mani.

Stella oggi le colora le giornate, piene di giochi e serenità, ma è anche specchio di una parte del suo amato che resterà con lei e crescerà forte e vivida negli anni.