Juliana Moreira sorprende i fan con un post strepitoso, sapete dove si trova attualmente la showgirl? Tutti i dettagli

Classe 1982, da tutti conosciuta per essere una modella, showgirl e conduttrice televisiva. Ha conquistato milioni di fan dopo aver lavorato a fianco di Teo Mammucari nel programma “Cultura Moderna”.

Juliana Moreira è una moglie e mamma meravigliosa, si è sposata nel 2007 con l’inviato di “Striscia la notizia” Edoardo Stoppa ed insieme hanno due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel. La conduttrice è molto attiva sui social dove condivide con i fan molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato.

Juliana Moreira, temperatura alta in quel di Milano: fuori tutto – FOTO

Seguita da più di settecentomila follower, Juliana Moreira sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo. Il suo profilo Instagram è un concentrato di energia e sensualità, leggerezza e spontaneità.

La showgirl non ha bisogno di molti filtri per farsi notare, la sua bellezza e la sua allegria la contraddistinguono da anni.

Sempre pronta a mettersi in gioco, attualmente si trova a Milano e sui social ha pubblicato un post dove scrive: “Turista per poche ore”. Il caldo si fa sentire nella città della moda e la Moreira indossa un vestito floreale quasi trasparente. I capelli al vento le scendono lungo la schiena e gli occhiali da sole fanno da scudo al suo sguardo.

“Per me sei la più bella e simpatica di Mediaset” ha commentato qualcuno e poi ancora “Fenomenale“, qualcun altro ha aggiunto: “Sei la più bella del mondo“. E poi cuori, applausi e fiori per la modella che a distanza di anni è ancora considerata una tra le migliori.

Non sappiamo a cosa si stia dedicando in ambito professionale, non ci resta che scoprirlo attraverso i social. Juliana non tarderà a rivelarlo, quindi rimanete sintonizzati e continuate a seguirla. Tra uno scatto e l’altro, sarà di nuovo lei a condurre “Paperissima Sprint” su Canale 5?