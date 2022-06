“Potrebbe morire” L’attore più amato di Un posto al Sole non ce la farà (fan straziati e senza parole)

Lo stato d’animo degli appassionati della soap opera ‘Un posto al sole’ non è dei migliori: la notizia in merito al cast ha sconvolto tutti.

Tra i prodotti più longevi della nostra televisione è impossibile non citare ‘Un posto al sole’, la soap opera che racconta le vicende degli abitanti del Palazzo Paladini. La prima puntata è andata addirittura in onda nel lontano 21 ottobre del 1996. La serie non tratta soltanto intrighi amorosi e vicende dei personaggi, ma tratta anche tematiche delicate come attualità, contrasti della città di Napoli e cronaca nera. In molti hanno infatti avanzato l’idea di definire il prodotto televisivo come un real drama.

In tutti questi anni, il programma non ha mai avuto problematiche legate a bassi ascolti o crisi legate allo share televisivo. Il pubblico è piuttosto fedele e cerca di non perdersi una puntata: nella classica pausa estiva, non sono poche le persone che soffrono la mancanza dell’opera. I fans amano alla follia anche i personaggi e spesso e volentieri cercano sul web anche indiscrezioni e anticipazioni. C’è una notizia che sta circolando con insistenza e che non farà piacere al pubblico: un personaggio importante potrebbe ben presto salutare.

“Potrebbe morire”, il grande attore non ce la farà: fans straziati

Tra i personaggi più amati di ‘Un posto al sole’ c’è sicuramente Raffaele. Patrizio Rispo presta il volto al portiere del Palazzo Paladini: solare e simpatico, il protagonista delle vicende ha avuto ben tre figli con tre donne diverse. Nel corso degli anni, i telespettatori hanno dovuto dire addio a tantissimi personaggi amati: c’è grande paura in rete, dal momento che “Raffaele” potrebbe essere il prossimo a salutare.

Il segreto del prodotto di Upas è che in questi anni ha mantenuto sempre lo stesso nucleo principale: c’è grande empatia quindi nei telespettatori. L’addio di Rita (Adele Pandolfi) deluse tantissimo i telespettatori: la probabile uscita di scena di Patrizio Rispo getterebbe tutti nello sconforto. L’attore ha svelato di aver in mente altri progetti mentre una delle sue colleghe, Ilenia Lazzarin, ha parlato su Instagram rivelando che una suo “addio” è un avvenimento alquanto probabile. Facendo un giro sui social network, non sono pochi i fans che hanno minacciato di non guardare più ‘Un posto al sole’ in caso di addio dell’amatissimo portiere. Si attendono sviluppi: nel corso delle attuali puntate, Raffaele sta affrontando una situazione alquanto spinosa.