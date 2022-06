Fabrizio Frizzi, la figlia Stella chiama “papà” un altro uomo: la reazione del pubblico e di Carlotta Mantovan è sconcertante

Sono trascorsi ormai più di quattro anni dalla sua morte, eppure Fabrizio Frizzi non sembra proprio voler abbandonare i pensieri di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Dai telespettatori, abituati al suo sorriso genuino e spontaneo, fino alle donne più importanti della sua vita: Carlotta Mantovan, la sua splendida moglie, e la figlia Stella.

L’altruismo del conduttore è emerso in più di un’occasione, specie nell’impegno e nelle energie che Frizzi ha sempre riservato alla Maratona Telethon, iniziativa benefica a carico della Rai. Proprio la pagina Instagram “Per sempre Frizzi”, a questo proposito, ci ha ricordato un momento davvero commovente.

Nel corso di una puntata speciale Telethon de “L’Eredità”, il conduttore aveva avuto modo di interagire con diversi colleghi della tv, che come lui parteciparono più che volentieri all’iniziativa benefica. Proprio in quell’occasione successe qualcosa di davvero clamoroso inerente a Stella, la figlia del conduttore.

Fabrizio Frizzi, la figlia Stella chiama “papà” un altro: la reazione di Carlotta Mantovan

Durante l’appuntamento speciale Telethon de “L’Eredità”, Fabrizio Frizzi aveva momentaneamente ceduto il ruolo di conduttore al collega Carlo Conti, il quale gli pose una domanda davvero particolare.

“La bambina di Fabrizio Frizzi lo chiama babbo. Vero o falso?” aveva chiesto Conti al compianto conduttore, facendo scoppiare un boato di risate e sghignazzi in studio. Tuttavia, la risposta del marito di Carlotta Mantovan non fu affatto quella che i telespettatori si sarebbero aspettati. “È falso” aveva proclamato Fabrizio, per poi spiegare al pubblico il motivo di questa risposta.

“In realtà, quando lo vede in televisione, Stella chiama Carlo ‘babbo’” aveva asserito Frizzi, non mancando di commuovere il pubblico che assisteva alla puntata. Il legame tra i due colleghi, come questo video non manca di testimoniare, era davvero un legame autentico e speciale.

Con ogni probabilità, Carlotta Mantovan – moglie di Frizzi – era perfettamente al corrente di questa abitudine della piccola Stella, e non l’aveva mai rimproverata.